Onsdag aften mødes partilederne igen for at drøfte den videre genåbning af samfundet i coronakrisen.

De Radikale mener, at der skal kigges på at hæve forsamlingsforbuddet fra 10 til eksempelvis 25.

Det siger De Radikales leder, Morten Østergaard, forud for forhandlinger om den videre genåbning af samfundet onsdag aften.

- Så kan skoleeleverne komme tilbage under visse forudsætninger, restauranter kan åbne under visse forudsætninger, kirke- og fritidsliv kan åbne under visse forudsætninger, og folk kan holde børnefødselsdage igen, hvis de bare opfører sig fornuftigt.

- Det har vi gjort indtil nu. Så det er min konklusion. Der er plads til at åbne bredt, men med nogle retningslinjer, som folk kan forstå og se en mening med, siger Østergaard.

Meldingen kommer, kort tid efter at Statens Serum Institut (SSI) i en ny rapport vurderer, at coronaepidemien vil dø ud i Danmark selv med yderligere åbning af samfundet.

/ritzau/