En boligaftale med indgreb mod udenlandske kapitalfondes opkøb af lejeboliger sår dyb splid i rød blok.

S-regeringen har ingen illusioner om, at forholdet til støttepartiet De Radikale vil blive let. Også blandt de øvrige partier i rød blok har der været frustrationer over De Radikales ageren i forhandlingerne om forståelsespapiret og finansloven.

Nu er frustrationerne for alvor ved at blive italesat. Efter at De Radikale har varslet forhandlinger med alle partier i blå blok om en boligaftale uden om regeringen, er kritikken taget til.

Enhedslistens medlem af Folketingets Boligudvalg, Rosa Lund, siger, at partiet ikke vil deltage i forhandlingerne mellem De Radikale og blå blok.

Hun er "meget bekymret" over den måde, De Radikale agerer på.

- Det blev allerede ved forhandlingerne onsdag klart for mig, at det her ikke handler om at smide Blackstone ud af København og stoppe huslejestigningerne, siger Rosa Lund.

Hun mener, at De Radikale løber fra aftalen om det såkaldte forståelsespapir, hvor regeringen og dens støttepartier blev enige om et "opgør med udenlandske kapitalfondes opkøb af billige lejeboliger".

Ritzau har forsøgt at få De Radikales boligordfører, Jens Rohde, i tale, men det er ikke lykkedes. Til Berlingske kommer Jens Rohde med en skarp kritik af boligminister Kaare Dybvad Bek (S):

- Jeg tror ikke, at han (Kaare Dybvad Bek, red.) har tænkt det igennem. Han risikerer på sigt at vælte på det her. Han har overladt serveretten til os, og der er ikke noget, der er mere farligt for en minister.

- Jeg synes, det er ærgerligt, for jeg kan godt lide ham. Det er min opfattelse, at han er blevet styret benhårdt til at sørge for at lande et smalt forlig, siger Jens Rohde til Berlingske.

Ritzau talte tidligere torsdag med boligminister Kaare Dybvad Bek om forhandlingerne.

Her fastslog ministeren, at han vil afvente et udkast til boligreguleringsloven fra De Radikale og partierne i blå blok, inden han vil foretage sig yderligere.

- Sådan som jeg forstår det, omfatter deres udkast ikke den karensperiode, som stopper udenlandske kapitalfonde i at opkøbe billige lejeboliger i vores hovedstad.

- Indeholder det ikke det, løser det ikke problemet med Blackstone og andre, som opkøber boliger og fordobler huslejen for lejerne, siger Dybvad Bek.

De Radikale og partierne i blå blok vil have et indgreb, der ifølge dem ikke forringer værdien af boligmassen, ikke inddrager staten i finansiering af renovering og ikke rammer andelsboliger.

Forhandlingerne var planlagt til at fortsætte torsdag, men er ifølge Ritzaus oplysninger foreløbigt udskudt til fredag formiddag.

Boligministeren har på sin side foreslået at indføre en karensperiode på syv år. Det vil ifølge regeringen holde Blackstone og andre ejendomsspekulanter fra at spekulere i et hurtigt afkast på ejendomsmarkedet.

Jens Rohde er dog uenig i, at karensperioden vil være den rigtige løsning. De Radikale og blå blok mener desuden, at spekulantstoppet vil bremse klimainvesteringer i ejendomme. Og at det vil ramme andelsboliger.

/ritzau/