Danmark skal fortsætte med at sende millioner af kroner til det palæstinensiske selvstyre.

Det siger De Radikales udenrigsordfører, Christian Friis Bach, efter at først Liberal Alliance og nu også regeringspartiet Venstre har meldt ud, at den danske udviklingsbistand til de palæstinensiske selvstyreområder skal stoppes så hurtigt som muligt efter terrororganisationen Hamas’ angreb på Israel.

Støtten lyder på 450 millioner kroner i perioden 2021-2025.

Og den skal fortsætte, hvis det står til De Radikale.

»Langt det meste bistand gives til Vestbredden, og der har jo ikke været nogle angreb derfra. Det her er angreb fra terrorgruppen Hamas, og den skal vi på ingen måde støtte eller give penge til, og det gør vi heller ikke,« siger Christian Friis Bach og fortsætter:

»Den bistand, vi giver, er til at drive det palæstinensiske selvstyre, skoler, sundhedsklinikker og hospitaler, og det skal fortsætte. Ellers er der ikke noget håb tilbage for den palæstinensiske befolkning, hvis vi også isolerer dem helt.«

Christian Friis Bach påpeger i samme åndedrag, at det ikke er den brede palæstinensiske befolkning, der angriber Israel, men terrororganisationen Hamas.

Men kan man ikke argumentere for, at Hamas ville have færre penge at købe våben for, hvis Danmark indstillede støtten, og Hamas dermed ville være nødt til at bruge flere penge på for eksempel skoler og sundhedsklinikker?



Udenrigsordfører Christian Friis Bach (R). Foto: Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix Vis mere Udenrigsordfører Christian Friis Bach (R). Foto: Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix

»Det tror jeg ikke. Hamas’ prioriteter er forholdsvis klare. De vil købe våben uanset, om det går ud over deres egen civilbefolkning. Men vi gør, hvad vi kan for at støtte de mange fredelige og ordentlige palæstinensiske grupper, organisationer og institutioner, der forsøger at skabe et nogenlunde liv for palæstinenserne. Det er det eneste håb, de har, i en tid hvor presset fra bosætterne (israelske bosættere i palæstinensiske områder, red.) er stigende,« siger Christian Friis Bach.

Men er der ikke en risiko for, at den danske bistand havner i de forkerte lommer, især som situationen ser ud nu?



»Det tror jeg faktisk ikke.«

Hvorfor tror du ikke det?



»Hvis der er det, skal man håndtere det. Man skal selvfølgelig ikke støtte op om terrororganisationen Hamas. man skal gøre alt, hvad man kan for at sikre, at pengene går til den befolkning – især i Gaza – som har endnu mere brug for hjælp nu, også humanitær hjælp til de over 120.000 internt fordrevne i Gaza, som er et ekstremt lille område. De kan jo ikke løbe nogen steder hen udover på stranden eller en mark,« siger Christian Friis Bach og tilføjer:

»Det er en meget dramatisk situation lige nu. Der skal vi vise dem, der vil noget andet end Hamas, at vi er der, og at vi fortsat bakker op.«

Christian Friis Bach understreger, at Hamas’ angreb på civile i Israel er fuldstændig uacceptabelt.

»Man kan ikke på nogen måde forsvare angreb på civilbefolkningen. Det er ren terror og kan på ingen måde accepteres, og derfor skal vi gøre alt, hvad vi kan for at isolere og retsforfølge Hamas. Israel er i sin gode ret til at angribe dem, men Israel har også en forpligtelse til at forsøge at beskytte den palæstinensiske civilbefolkning.«

B.T. forsøger at få en kommentar fra udviklingsminister Dan Jørgensen.

Antallet af dødsofre i Israel og Gaza stiger fortsat voldsomt. Du kan følge situationen minut for minut på vores liveblog.