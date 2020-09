Morten Østergaard (R) mener, at det ikke er Trine Bramsens skyld, at efterretningsoplysninger er kommet frem.

De Radikales politiske leder, Morten Østergaard, er uenig med Venstre i, at forsvarsminister Trine Bramsen (S) er skyld i, at et angiveligt hemmeligt samarbejde mellem Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) og USA er kommet ud i offentligheden:

- Jeg er ikke enig.

- Tilsynet (Tilsynet med Efterretningstjenesterne TET, red.) er kommet med en opsigtsvækkende kritik, som enhver regering forhåbentlig ville få undersøgt.

- Det er bekymrende, at fortrolige oplysninger herefter er dukket op i en række medier, men det er kildernes ansvar - ikke ministerens, skriver Morten Østergaard på Twitter.

Venstres forsvarsordfører, Lars Christian Lilleholt, meddelte onsdag over for DR, at partiet indkalder Trine Bramsen i et lukket samråd om sagen i Folketingets Forsvarsudvalg.

- Vi frygter, at det her har skadet Danmarks samarbejdsrelationer ikke mindst med USA i forhold til efterretningstjenestens muligheder for eksempelvis at kunne imødegå et terrorangreb herhjemme, sagde han til DR.

Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET) rettede i august en alvorlig kritik mod FE, hvilket har ført til, at flere medarbejdere er blevet fritaget fra tjeneste.

Herunder nuværende FE-chef Lars Findsen og tidligere FE-chef Thomas Ahrenkiel.

FE skulle ifølge flere medier have videregivet oplysninger om danske statsborgere.

Siden har blandet andet DR afdækket, at det er et hemmeligt samarbejde mellem FE og den amerikanske efterretningstjeneste NSA, som ligger til grund for kritikken.

Lars Christian Lilleholt mener, at forsvarsministerens håndtering af sagen er skyld i, at hemmelige aftaler er kommet frem i offentligheden.

Lilleholt sagde mandag til DR, at også statsminister Mette Frederiksen (S) vil blive kaldt i samråd om sagen, hvis ikke forsvarsministeren giver tilfredsstillende svar.

På samrådet skal Trine Bramsen blandt andet svare på, hvilke overvejelser der blev gjort, da hun lod TET offentliggøre sin kritik.

/ritzau/