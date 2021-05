Per Larsen fra De Konservative stiller op til posten som formand for Region Nordjylland, skriver partiet.

De Konservatives sundhedsordfører, Per Larsen, stiller op som kandidat til at blive formand for Region Nordjylland.

Det skriver De Konservative i en pressemeddelelse.

- Jeg stiller mig til rådighed for vælgerne, fordi jeg gerne vil give Ulla Astman (socialdemokratisk formand Region Nordjylland, red.) og Socialdemokratiet kamp til stregen. De nordjyske vælgere skal vide, at der findes et alternativ til den røde linje, siger Per Larsen i pressemeddelelsen.

I pressemeddelelsen fremgår det, at Per Larsen vil fokusere på "respekt for familielægen" og på et "trygt sundhedsvæsen."

- Hvis jeg bliver valgt som ny regionsrådsformand, så vil jeg sætte alt ind på at sikre nordjyder let adgang til en praktiserende læge, som de kender, og at vi får langt flere praktiserende speciallæger i Nordjylland.

- Det er et klokkeklart valgløfte fra min side, siger Per Larsen.

Der er valg til kommuner og regioner 16. november.

Der skal dog ske et politisk jordskælv i det nordjyske, hvis De Konservative skal i spil til formandsposten i regionen.

Ved det seneste valg i 2017 fik partiet 27.048 stemmer i regionen. Den socialdemokratiske spidskandidat, Ulla Astman, fik alene 48.586. Socialdemokratiet fik ved det valg 132.252 stemmer svarende til 41,5 procent.

Per Larsen blev valgt ind i det 41 personer store regionsråd med 10.925 stemmer. Her er han gruppeformand for sit parti.

Siden Per Larsen kom i Folketinget, har han som sundhedsordfører været stærkt eksponeret under coronapandemien og ikke mindst i sagen om regeringens beslutning om at slå alle mink ned.

/ritzau/