Politisk ordfører for Det Konservative Folkeparti, Mette Abildgaard, håbede sådan, at hun lige nåede at få åbningsdebatten i Folketinget med, inden vandet gik.

Og det gjorde hun. Men mandag gik den ikke længere. På hendes første officielle barselsdag fra Folketinget, blev hun mor for første gang.

»Vandet gik faktisk mindre end 48 timer efter, at jeg gik af Folketingets talerstol - hvor jeg netop havde joket med, at jeg beklagede, hvis vandet gik, og jeg ødelagde det nye gulvtæppe i salen. Måske fødslen blev udløst af overraskelsen fra søde veninder og familie, som lørdag overraskede mig med babyshower. De sidste gæster var endnu ikke gået, før vi pludselig kunne konstatere, at nu var det nu,« fortæller hun i et opslag på Facebook.

Her deler hun også billedet af lille Esther Marie, der allerede har taget både Mette Abildgaard og manden, journalist Jens Jacob Juulsager, med storm.

»Mit lykkebarometer når nye uanede højder,« skriver den nybagte mor, der både roser manden og de profesionelle for forløbet.

»Jens Jacob var den mest fantastiske støtte, jeg kunne drømme om, gennem hele den lange fødsel, og at se ham med vores datter i armene, det er verdens bedste syn! En kæmpe tak til det fantastiske personale på Hvidovre Hospital, sikke en god oplevelse de gav os.«.

Mette Abildgaard, der har været medlem af Folketinget siden 2015, har kun planer om at holde en kort barselsorlov i første gang. Til gengæld vil hendes mand følge med på job og passe parrets datter, mens Mette Abildgaard går til møder.

Tidligere borgmester i Allerød, Erik Lund, er indkaldt som hendes suppleant.