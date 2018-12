I et nyt udspil foreslår De Konservative massive lettelser på både topskat, bolig, biler og arbejde.

Det Konservative Folkeparti er klar med en række forslag til massive skattelettelser.

Det skriver avisen Danmark.

Det er ikke lykkedes for regeringen at fjerne eller lette topskatten. Men nu vil Søren Pape Poulsen (K) uddele skattelettelser for i alt 26,1 milliarder kroner i løbet af de to næste valgperioder - inklusive en markant lettelse af topskatten.

De Konservative foreslår blandt andet, at man fremover skal tjene over 800.000 kroner, inden man begynder at betale topskat.

Desuden mener partiet, at den gennemsnitlige boligejer skal betale 8000 kroner mindre i skat, at man skal tjene over 50.000 i stedet for 34.000 kroner, før man overhovedet begynder at betale skat.

Partiet vil også afskaffe arveafgiften, og så skal registreringsafgiften ned på 75 procent.

Ifølge De Konservative skal skattelettelserne blandt andet finansieres ved at sætte fuldt stop for flere på efterløn om to år.

Søren Pape Poulsen har lanceret udspillet "Ingen arbejder klogere for lavere skat" med hentydning til regeringspartneren Liberal Alliance, der har brugt sloganet "Ingen kæmper hårdere for lavere skat".

- Jeg er ikke enig i Liberal Alliances udsagn. Konservative har bevist, at vi arbejder hårdt, og det gør vi ved klogt arbejde. Det er rigtigt, at ordvalget er tæt på et andet parti, og det er der da også et lille glimt i øjet i, siger Søren Pape til avisen Danmark.

I Liberal Alliance deler de gerne deres slogan i let ændret form med De Konservative. Det siger Christina Egelund, der er politisk ordfører for LA.

- Personligt tror jeg dog godt, at borgerne kan se forskel på at låne et slogan og på at kæmpe insisterende gennem en hel periode på lavere skat. Og jeg kan forstå, at Søren Pape Poulsen mener, at det er bedst at tie om skat.

- Der må jeg bare sige, at skattelettelser ikke falder ned fra himlen, mens man sidder på hænderne. Der skal kæmpes benhårdt, selv om det giver skrammer, siger hun.

Dansk Folkepartis skatteordfører, Dennis Flydtkjær, ser ikke den konservative plan som realistisk.

- Vi kan godt snakke om skattelettelser, når vi har fået løst den økonomiske udfordring med, at der bliver flere ældre, men ikke i toppen. Der er lettet rigeligt. Jeg kan slet ikke se behovet, siger Dennis Flydtkjær.

