Regeringens energiudspil kommer i næste uge. Det indeholder byggeriet af Danmarks største havvindmøllepark.

København. Hvis det står til De Konservative, skal der i alt etableres tre nye havvindmølleparker frem mod 2030.

Det siger partiets gruppeformand, Mette Abildgaard, før regeringen i næste uge præsenterer sit energiudspil.

Det står allerede fast, at regeringen vil bygge Danmarks største havvindmøllepark med en kapacitet på 800 megawatt (MW).

Udbuddet afgøres i 2021, og parken skal sættes i drift i perioden 2024 til 2027.

Desuden er det regeringens ambition at etablere mere havvind frem mod 2030. Hvor meget vil regeringen først tage stilling til i 2022.

Men det er på det punkt, at De Konservative, som er en del af VLAK-regeringen, kommer på banen med et specifikt antal.

- Vi mener, at vi allerede nu skal melde ud, at vi ønsker at være ambitiøse efter 2022, hvor vi skal tage stilling til, hvad der skal ske i de resterende år frem mod 2030.

- Der har vi svært ved at se, hvorfor vi ikke skulle have som minimum to yderligere parker ud over den ene park, som vi allerede har besluttet til opførelse, siger Abildgaard.

- Hvis vi skal opfylde vores mål om, at 50 procent af vores energibehov skal dækkes af vedvarende energi i 2030, så er der forskellige måder at nå det mål på.

- En af de mest effektive måder er udbygning ved havvind, siger Abildgaard.

En ny havvindmøllepark på 800 MW vil blive dobbelt så stor som den største, der til dato er bygget i Danmark og en tredjedel større end den kommende park ved Kriegers Flak. Den får en kapacitet på 600 MW.

De Konservative vil ikke sætte MW på i forhold til de to yderligere havvindmølleparker, partiet ønsker.

- Det er for tidligt at sige. Det kommer an på, hvad vi gør på andre platforme. Hvor meget vi gør for eksempel med indsatsen for energisparing?

- Men vores ambitionsniveau må være parker i samme størrelsesorden, uden at jeg tør sige, om det er det samme antal MW på de to yderligere parker, siger Abildgaard.

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) mener ikke, at det er en god idé at lægge sig fast på mere end den ene kæmpepark allerede nu.

- Prisen bliver lavere, jo længere vi kommer på den anden side af 2025. Det her er et meget stort projekt, der er tale om. 800 megawatt er ikke bare Danmarks største - det er verdens største havvindmøllepark, siger han.

