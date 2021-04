Erhvervsordfører for De Konservative, Mona Juul, mener regel i genåbning er fjollet og vil ændre den.

Som del af restauranter og barers genåbning er der krav om, at kunder skal bestille bord mindst en halv time før ankomst. Det er en fjollet regel, mener De Konservatives erhvervsordfører, Mona Juul, der vil have lavet den om.

Reglen kan nemlig ramme de restauranter, der ikke har bookingsystemer, samt give tomme borde, selv om der er kunder.

- Det er fjollet, hvis ikke man får fyldt bordene op, fordi kunder skal booke et bord en halv time i forvejen.

- Det er jo en del af aftalen, at gæster skal have coronapas, der er god afstand mellem bordene og alle forholdsregler er taget, siger hun.

I aftalen om genåbning står der, at restauranter, caféer med mere kan åbne med coronapas fra den 21. april.

Det er i den efterfølgende udmøntning af aftalen, at reglen om de 30 minutter er kommet til. Og det undrer Mona Juul.

- Det er ikke sådan, vi tolkede aftalen. Vi kan selvfølgeligt have tolket den aftale forkert. Men det ændrer ikke på, at det er relevant at høre restauranter og caféer om, hvorvidt det kan gøres anderledes og bedre, siger Mona Juul.

Reglen om, at der skal være booket bord en halv time før ankomst, kan både gøres anderledes og bedre, hvis man spørger restauranter og barer.

- Man ved aldrig, hvor længe gæsterne bliver her, og hvis vi skal til at lave et bookingsystem med tidsintervaller, kan jeg risikere at skulle bede folk om at gå ud og bede dem bestille en ny tid til om en halv time. Det virker skørt, siger Henrik "Tømrer" Pedersen, der ejer Sportspubben Målet i Silkeborg.

Fastfoodkæden McDonalds har meldt ud, at de ikke vil åbne for indendørsservering med de nuværende regler.

- Vi kommer ikke til at kunne håndtere bordreservation på kort sigt og kan derfor desværre heller ikke åbne for indendørs siddepladser i vores restauranter, skrev kommunikationschef i Danmark, Pia Tobberup, tidligere søndag.

Mona Juul siger, at hun har kontaktet Erhvervsministeriet om reglen for at forsøge at få den ændret.

- Jeg er gået til ministeriet med det og spurgt, om det ikke kan tolkes lidt anderledes. Det lyder nu ikke sådan lige nu, siger Mona Juul.

/ritzau/