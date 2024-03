De Konservative har indkaldt til pressemøde klokken 12.

Pressemødet vil handle om partiets kommende formand efter Søren Pape Poulsens død, oplyser partiet til Ritzau.

Pressemødet finder sted på Christiansborg.

Til stede vil være gruppeformand Mona Juul, politisk ordfører Mette Abildgaard og den fungerende formand, Michael Ziegler.

Både Abildgaard og Ziegler har takket nej til at overtage formandsposten.

Juul har ikke kommenteret på emnet, men hun er af mange iagttagere og kommentatorer blevet udråbt som oplagt Pape-afløser.

Også De Konservatives ungdomsparti var mandag ude og pege på Mona Juul som kommende formand.

Pape døde 2. marts efter at være blevet ramt af en hjerneblødning. Han blev 52 år. Pape var både formand og politisk leder for De Konservative. I teorien kan det godt være to forskellige personer i partiet.

En mulighed for De Konservative kan være at udpege en politisk leder først og vente med at vælge en ny formand til partiets ordinære landsråd senere på året. Det vil umiddelbart være den mest logiske løsning.

Hvis partiet vil vælge en formand med det samme, kræver det et ekstraordinært landsråd.

En række konservative stemmer har allerede peget på Juul som et glimrende valg som ny K-formand.

Det er eksempelvis tidligere partiformand Per Stig Møller, kandidat til europaparlamentsvalget Marcus Knuth og hovedbestyrelsesmedlem Christian Vigilius, der også er formand for partiets ungdomsorganisation.