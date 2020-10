De Konservative står til 9,0 procent af stemmerne i den seneste måling fra Voxmeter. Det er den bedste Voxmeter-måling for De Konservative siden januar 2010.

Målingen i 2010 blev gennemført, før daværende formand Lene Espersen blev udenrigsminister. Kort efter udnævnelsen var Lene Espersen centrum i den såkaldte feriesag, der fik partiets opbakning til at styrtdykke.

I målingen står De Konservative desuden til at overhale Dansk Folkeparti som Folketingets tredjestørste parti. DF står i målingen til at få 7,1 procent af stemmerne.

Det overordnede billede af De Konservative er nærmest udelukkende positiv i meningsmålinger for tiden.

I sidste uge landede Epinions måling for DR og Altinget.

Her kunne formand Søren Pape Poulsen glæde sig over hele 10,6 procent af stemmerne.

Det fik B.T.s politiske redaktør, Henrik Qvortrup, til at bruge de helt store gloser:

»Det er en markant, markant fremgang for De Konservative. 10 procent er en magisk grænse for dem. Der har de ikke været fast siden Bendt Bendtsen,« siger han og uddyber:

»Samtidig ser det ud til, at de får mange af deres stemmer fra Venstre. Og man kan sige, at al den tur i den, som Søren Pape har, den har Jakob Ellemann (V) ikke,« siger Henrik Qvortrup.

Hvis den fremgang fortsætter for De Konservative, så mener Qvortrup, at Søren Pape Poulsen på et tidspunkt kan finde på at erklære sig som statsministerkandidat.

»Endnu har Søren Pape ikke for alvor været stillet i et kritisk lys. Det kommer til at ændre sig, når Pape erklærer sig som statsministerkandidat. Og det kan meget vel ske, hvis De Konservatives optur fortsætter, og Venstres nedtur bliver ved,« siger Henrik Qvortrup.

»Jakob Ellemann står lige nu som den, der skuffede, mens Pape foretrækkes som statsminister over ham i blå blok af vælgerne.«