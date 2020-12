De første kommuner, der kan forsøge sig uden mange krav på udvalgte områder, er fundet.

Et bredt politisk flertal har indgået aftale om de første fire frikommuneforsøg inden for dagtilbud og skoler.

Det skriver Børne- og Undervisningsministeriet i en pressemeddelelse.

Frikommuneforsøget skal lade udvalgte kommuner slippe for en lang række administrative krav på udvalgte områder, for at se om og hvordan det letter og forbedrer løsningen af kerneopgaver.

- Al den styring, som vi hen over de senere årtier har pålagt skoler og daginstitutioner, går ud over arbejdsglæden og lægger bånd på fagligheden. Det var ikke hensigten, men det er ikke desto mindre resultatet.

- Hver enkelt regel kan være god nok. Men den samlede mængde duer ikke, siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) i pressemeddelelsen.

På folkeskoleområdet er kommunerne Esbjerg og Holbæk valgt, mens kommunerne Helsingør og Rebild er valgt inden for dagtilbud.

/ritzau/