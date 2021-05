235 ud af 792 sager i Udlændingestyrelsen er endt med, at en syrer har fået inddraget opholdstilladelsen.

Hver tredje syrer i Danmark får inddraget sin opholdstilladelse. Flere af dem, der gør, får senere omstødt afgørelsen ved Flygtningenævnet.

Det skriver Berlingske.

Siden juni 2019 har Udlændingestyrelsen givet afslag på opholdstilladelse til cirka hver tredje syrer, viser en opgørelse fra styrelsen.

I alt 270 ud af 792 syrere har fået afslag i deres sag ved Udlændingestyrelsen.

Det på trods af, at de danske myndigheder vurderer, at det generelt er sikkert for syrere at vende tilbage til provinserne Damaskus og Rif Damaskus.

Dermed er 34 procent af de behandlede sager endt med afslag.

I alt 86 sager gik videre til Flygtningenævnet. Her fik 35 omgjort deres afslag på ophold fra Udlændingestyrelsen og fik altså opholdstilladelse. 12 sager er blevet tilbagevist til genbehandling i Udlændingestyrelsen.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) mener, at tallene understøtter, at Danmark giver beskyttelse til dem, der har brug for det.

- Hovedparten af de mennesker, som kommer hertil, får stadig forlænget deres opholdstilladelse, og det er ikke realistisk at forestille sig, at alle syrere, som er kommet hertil, skal rejse ud langtfra, siger han.

Udlændingestyrelsens vurdering af sikkerhedsforholdene skabte debat i Danmark, fordi det som udgangspunkt gav styrelsen mulighed for at inddrage opholdstilladelserne for nogle af de syrere, der har fået asyl i Danmark.

Får man taget sin sag op ved Flygtningenævnet, er det heller ikke kun landets generelle sikkerhedsforhold, der danner grundlag for nævnets beslutning.

Også risikoen for personlig forfølgelse eller overgreb fra eksempelvis de syriske myndigheder bliver inddraget i nævnets overvejelser.

/ritzau/