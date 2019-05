Omkring 800 fuldtidsbeskæftigede per årgang kan med seniorpension trække sig et år før pensionsalderen.

Regeringen, Dansk Folkeparti og De Radikales seniorpension vil ifølge parterne omfatte 17.000 personer, når den er fuldt indfaset.

Størstedelen kommer ikke fra et job, men modtager i forvejen andre ydelser. Det skriver Jyllands-Posten.

Omkring 3400 vil komme fra selvforsørgelse eller beskæftigelse. Det ventes dog, at de personer i forvejen vil være på nedsat tid.

Det vil ifølge avisen svare til, at omkring 800 fuldtidsbeskæftigede per årgang trækker sig tilbage et år før pensionsalderen.

Omkring 14.000 kommer fra ydelser som seniorførtidspension eller anden overførselsindkomst herunder sygedagpenge eller ledighedsydelse.

Socialdemokratiets beskæftigelsesordfører, Mattias Tesfaye, beskylder regeringen for at manipulere med tal. Han kalder det "utroværdigt og uhæderligt"

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) mener ikke, at regeringen har givet et skævt billede af, hvor mange der vil gå fra job til pension.

Aftalen lægger op til, at man, hvis man opfylder tre kriterier, kan trække sig fra arbejdsmarkedet seks år før den oprindelige pensionsalder.

Hvis alle, der kan, trækker sig seks år før, vil det, der svarer til 133 fuldtidsbeskæftigede, hvert år gå tidligere på pension, skriver avisen.

