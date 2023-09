Mandag klokken 11.26 tikker der en besked ind fra den nu politisk hjemløse Theresa Scavenius.

‘Er blevet smidt ud af mit kontor og må ikke komme på den grønne gang, så vi skal finde et andet sted,’ skriver hun og slutter SMS'en af med en stor smiley.

De er de forviste, de hjemløse og de udstødte. De er løsgængerne på Christiansborg, som i skrivende stund tæller det tidligere Nye Borgerlige medlem Lars Boje Mathiesen, tidligere medlem af Moderaternes folketingsgruppe Jon Stephensen og nu Theresa Scavenius.

Udstødelsen af Alternativet har haft store personlige omkostninger, fortæller Theresa Scavenius.

Det har været en tumultarisk uge for Theresa Scavenius.

»Jeg kan klare meget i politik, men der er grænser for, hvad jeg kan klare som menneske,« siger den meget omtalte politiker torsdag til B.T, kort før hun endelig meldte sig ud af partiet, der ikke længere ville have hende.

Siden sin eksklusion fra partiets folketingsgruppe i starten af ugen er Theresa Scavenius blevet smidt rundt mellem kontorer på Christiansborg, ligesom det har været svært at lave aftaler, da både hendes mail og kalender er blevet slettet fra systemet.

Men nu er hun kommet på plads på et kontor, som kan kendes ved teksten på døren: 'alternativet til Alternativet'.

I nabokontoret sidder løsgængerkollega Lars Boje Mathiesen.

Lars Boje Mathiesen blev ekskluderet fra Nye Borgerlige i marts.

Han blev ekskluderet fra sit gamle parti, Nye Borgerlige, og er i dag også placeret på et kontor langt fra sine tidligere partikolleger i Nye Borgerlige. Han blev ekskluderet, da han fremsatte 'urimelige' økonomiske krav for at påtage sig formandstjansen.

Politisk ligger de langt fra hinanden, men Theresa Scavenius vil ikke afvise, at de vil kunne finde samme i en slags løsgænger-fællesskab.

Kunne I spise frokost sammen?

»Sikkert. Vi kommer fra meget meget forskellige historiker, så jeg tror ikke, der er et særligt stort overlap politisk. Men selvfølgelig, man er jo kollegaer med alle her i Folketinget, så selvfølgelig mødes man med dem, hvor det giver mening.«

Det er vel noget anderledes at være løsgænger end at sidde i en fast gruppe, hvor man har hinanden at trække på?

»Det er det bestemt, men heldigvis har jeg nogle gode medarbejdere. Det er dem, der gør, at jeg overlever i den her tid.«

Den tredje og sidste løsgænger i Folketinget hedder Jon Stephensen. Han blev smidt ud af Moderaterne, men er nok mest kendt for at have forfattet sms'en: 'Du virker klog' og er smuk med den lækreste krop', som blev sendt til et medlem af Moderaternes ungdomsparti.

I April gik Jon Stephensen på selvbetalt orlov efter en række dårlige sager. I august meldte han sig endeligt ud.

Tilsammen udgør de tre Folketingets løsgængere. Den ene er mere hjemløs end den anden.

I sidste folketingsperiode var der rekordmange løsgængere. Men langt størstedelen af dem havde selv valgt at gå.

Theresa Scavenius blev ekskluderet fra Alternativets folketingsgruppe med beskyldninger om 'at udvise modvillighed til at samarbejde, ikke anerkende gruppen og ledelsen og være grov over for medarbejdere og gruppemedlemmer'. Torsdag meldte hun sig helt ud af partiet.