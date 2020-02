Trods et udvalg af 900 videregående uddannelser søger studenter med høje karakterer snævert, viser notat.

Studenter med de højeste karakterer fra de gymnasiale uddannelser søger i høj grad ind på de samme fire videregående uddannelser.

I et notat fra Uddannelses- og Forskningsministeriet fremgår det således, at 30 procent af studenterne med et gennemsnit på 9,1 eller derover fra gymnasiet søgte ind på enten medicin, jura, statskundskab eller psykologi som deres førsteprioritet i 2019.

Blandt den samme gruppe ansøgere med høje karaktergennemsnit fra gymnasiet var det blot fem procent, der søgte ind på uddannelser til folkeskolelærer, sygeplejerske, pædagog eller socialrådgiver.

I 2019 søgte knap 89.000 unge ind på en videregående uddannelse. Af dem var det knap 69.000, der havde et karaktergennemsnit fra en dansk gymnasial uddannelse.

Ifølge notatet fra ministeriet havde 17.000 af studenterne fra 2019 et karaktergennemsnit på 9,1 eller derover. Godt 5000 af dem søgte ind på enten medicin, jura, statskundskab eller psykologi.

Notatet kommer, forud for at der 15. marts er frist for ansøgninger gennem kvote 2-systemet.

/ritzau/