Optimismen omkring Jakob Ellemann-Jensen er stor. Han er Venstres messias midt i en turbulent tid.

Han er for mange Venstre-folk drømmekandidaten til formandsposten, og selv om det endnu ikke er afgjort, så høster han allerede støtte og skulderklap fra partifæller og vælgere.

Spørger man danskerne, så vil Jakob Ellemann-Jensen i givet fald også blive den stærkeste partileder.

Endnu mere tillidsvækkende, snu, vedholdende, veltalende, visionær og charmerende end selv statsministeren.

Det viser en YouGov-undersøgelse, som B.T. har talt med tre politiske eksperter og kommentatorer om.

Konklusionen for Jarl Cordua, Erik Holstein og Klaus Kjøller er klar.

Jakob Ellemann-Jensen er i øjeblikket en politisk supermand.

»Om man så spurgte danskerne, hvorvidt han kan bage lige så gode kager som Mette Blomsterberg, så havde han også fået gode vurderinger. Folk kan lide ham, og der er endnu ikke noget smuds på ham,« siger Jarl Cordua.

Som person er han både veltalende, charmerende og humoristisk anlagt. Og især charmen giver ham en fordel over for Socialdemokratiets Mette Frederiksen, der bliver vurderet som den fjerdemest charmerende partileder.

»Han besejrer hende på charmen. Samtidig er han stærk på tv og giver alt, hvad han siger, et personligt tvist,« siger Klaus Kjøller, der har skrevet flere bøger om politisk kommunikation.

Selv om han er rap i replikken ligesom sin far, så overrasker det samtidig de tre politiske eksperter, at Jakob Ellemann-Jensen også bliver vurderet som mere visionær og vedholdende end andre partiledere. For han er endnu ikke valgt som formand, han har ikke kæmpet nogle magtkampe og heller ikke udstukket en klar politisk linje.

»De nye navne klarer sig ofte godt i starten. De fremstår som et frisk pust, men det kan ændre sig,« forklarer Erik Holstein.

Det hjælper Jakob Ellemann-Jensen, at han endnu ikke har sat sit ben forkert og heller ikke været indblandet i en destruktiv magtkamp om formandsposten, hvor han stadig ikke har en modkandidat.

Samtidig har han den seneste tid også fået meget positiv omtale.

En tur i 'Go' morgen Danmark', hvor han svarer kvikt på spørgsmålene med et imødekommende smil og en smittende humor, gør udslag.

På en tredjeplads rangerer de Konservatives Søren Pape Poulsen, der ligesom Pernille Skipper fra Enhedslisten får gode vurderinger på trods af forholdsvis små partier sammenlignet med de andre i toppen.

Når Kristian Thulesen Dahl (DF) ender på en femteplads og kun er den syvendemest charmerende partileder, så understreger det ifølge Jarl Cordua partiets svindende opbakning hos vælgerne.

En af de mere opsigtsvækkende resultater finder man dog på ottendepladsen, hvor de Radikales Morten Østergaard befinder sig.

Overgået af Isabella Arendt fra Kristendemokraterne.

»Han smiler meget, men han besejrer ikke folk med sin charme. Han er mere den pligtopfyldende partileder,« siger Klaus Kjøller.

Kigger man på Liberal Alliance, så har deres formandsskifte tilbage i juni været langt mindre turbulent og dramatisk end hos Venstre, men partiet har alligevel taget langt mere skade, mener Jarl Cordua.

»Liberal Alliance lider stadig under efterdønningerne af en kaotisk ledelse, og Alex Vanopslagh er et helt nyt navn, som mange endnu ikke kender,« forklarer han.

Alex Vanopslagh er skarp, men han har ikke den joviale og humoristiske kant, som Ellemann-Jensen vinder på, lyder det fra Erik Holstein.

Helt i bunden af undersøgelsen ligger Uffe Elbæk (ALT).

Her er der enighed blandt de tre eksperter om, at det er et sygdomstegn.

Luften er gået af Uffe Elbæk, som har mistet den stjernestatus, som han for fire år siden havde fået.

Den absolutte bundskraber er ikke overraskende partileder i Stram Kurs, Rasmus Paludan.

Hos danskerne ligger han nederst i alle kategorier med undtagelse af snu og vedholden. Her scorer han flere point end Uffe Elbæk.