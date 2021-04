Lige nu opholder mindst 25 børn med dansk tilknytning sig i de to syriske fangelejre al-Hol og al-Roj.

Og det store spørgsmål er, om de skal til Danmark med deres mødre eller ej. De er nemlig børn af forældre, som har forladt Danmark for at tilslutte sig Islamisk Stat.

For et stort flertal af danskerne er svaret tydeligt: Børn og mødre i fangelejrene skal ikke til Danmark sammen. Men i praksis kan det blive rigtig svært.

Og det lægger ifølge B.T.s politisk redaktør, Henrik Qvortrup, et pres på statsminister Mette Frederiksen. Spørgsmålet om børnene i Syrien kan nemlig være afgørende for statsministeren.

»Det her er livsfarligt for Mette Frederiksen. Hun kan som statsminister overleve, at børnene kommer hjem. Men hun får svært ved at overleve, at mødrene gør,« siger Henrik Qvortrup.

En undersøgelse YouGov har lavet for B.T. viser, at 42 procent af danskerne ikke mener, børnene og mødrene skal hjem sammen.

Og ifølge Henrik Qvortrup har Mette Frederiksen mange af vælgere, der mener sådan. Nemlig de vælgere hun de seneste fem år har snuppet fra særligt Dansk Folkeparti.

Problemet for statsministeren er bare, at det kan blive rigtig svært at få børnene hjem uden mødrene.

Danskernes svar: Skal børnene hjem sammen med mødrene? Spørgsmålet til danskerne lød helt præcist: »Hvor enig eller uenig er du i følgende: Danske børn og deres mødre i al-Hol Lejren og al. Roj lejren i Syrien skal sammen hentes til Danmark, selvom mødrene befinder sig i lejrene, fordi de har støttet terrororganisationen Islamisk Stat direkte eller indirekte ved at fælge med deres mænd til Islamisk Stats områder.« 42 procent – helt uenig

14 procent – delvis uenig

12 procent – hverken enig eller uenig

12 procent – delvis enig

11 procent – helt enig

9 procent – ved ikke

»Det ser rigtig sort ud at få børnene hjem uden mødrene, for der er nogle konventioner, der siger, at sådan må det være. Men det er den her type vælgere ligeglade med, og de køber ikke den med, at det er danske statsborgere,« siger Henrik Qvortrup.

Det er ifølge menneskerettighedskonventionerne, som Danmark er forpligtet til at følge, at det kan blive problematisk at adskille børnene og mødrene. Det af hensyn til barnets tarv.

Det betyder altså, at Mette Frederiksen muligvis er tvunget til at tage mødrene med, hvis hun vil have børnene hjem til Danmark.

»Og hvad gør hun så? Det er et mareridtsscenarie for Mette Frederiksen. Skal børnenes statsminister så lade børnene blive i fangelejrene?,« siger Henrik Qvortrup.

Det vil af åbenlyse årsager se ekstremt skidt ud for statsministeren, mener Henrik Qvortrup, men det kan samtidig komme til at koste hende dyrt at hente mødrene hjem.

Det kan nemlig at koste hende vælgere.

»De partier, som Mette Frederiksen har stjålet vælgere fra, sidder med foldede hænder og håber, at mødrene kommer hjem til Danmark, selvom de aldrig vil sige det officielt. For kommer de hjem, så vil det være en foræring af vælgere til dem,« siger Henrik Qvortrup og forsætter:

»Vælgerne har flyttet sig fra Dansk Folkeparti og måske Venstre til Socialdemokratiet. De kan komme tilbage nu.«

Mette Frederiksen har imidlertid nedsat en kommission – en taskforce – der skal undersøge, om børnene kan tages hjem alene, uden at konventionerne bliver brudt.

Men ifølge Henrik Qvortrup handler det udelukkende om at købe tid.

»Vi har vidst i halvandet til to år, at de her børn befandt sig i lejrene. Hvorfor skulle kommissionen komme frem til noget nyt nu? Den er situation er farlig for hende, derfor har hun købt sig tid.«