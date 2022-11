Lyt til artiklen

Et flertal af danskerne støtter, at Folketinget sikrer, at der bliver foretaget en uvildig advokatundersøgelse, som skal tage stilling til, om der kan rejses en rigsretssag mod fungerende statsminister Mette Frederiksen.

Det viser en befolkningsrundspørge, som YouGov har foretaget for B.T., hvor 1.248 danskere er blevet spurgt.

44 procent af danskerne er enten 'helt enige' eller 'delvist enige' i, at sådan en vurdering bør udarbejdes. Faktisk er 35 procent af danskerne 'helt enige'.

Til sammenligning er 34 procent af danskerne 'helt uenige' eller 'uenige' i, at der skal udarbejdes en advokatundersøgelse. Også her er yderpunktet stærkest repræsenteret, da 26 procent af danskerne er 'helt uenige'.

14 procent ligger midt i og er hverken 'enig' eller 'uenig'.

»Det flugter godt med, at danskerne jo stemte på et flertal af partier, som netop støtter en advokatvurdering,« siger B.T.s politiske kommentator Joachim B. Olsen og fortsætter:

»Men uanset folkestemningen, så vil det ikke være til Mette Frederiksens fordel at få lavet sådan en vurdering. Det er en betydelig mere farlig sag for Jakob Ellemann-Jensen.«

For Jakob Ellemann?

Jakob Ellemann-Jensen fra Venstre. Foto: Emil Helms Vis mere Jakob Ellemann-Jensen fra Venstre. Foto: Emil Helms

»Ja. Han har jo sagt, at han står fast på sådan en advokatvurdering, og lige nu flirter han med Mette Frederiksen om at lave en bred regering hen over midten. Han risikerer at blive presset til at droppe sit krav om den vurdering.«

Hvad vil der så ske?

»Hvis han fraviger sit krav om en vurdering, så kommer det for alvor til at koste. Det vil blive set som løftebrud og som om, at han har solgt ud. Det vil ramme ham meget hårdt.«

Alternativet har vendt på en tallerken om spørgsmålet om en advokatvurdering tre gange nu, og man afventer partiets endelige udspil. Partiet siger selv, at det kommer i løbet af nogle uger, når man har læst den vurdering, som tre professorer i jura offentliggjorde for nylig.

Her var vurderingen, at Mette Frederiksen ikke ville blive dømt i en rigsretssag, hvis det skulle komme til det.

Men i YouGovs undersøgelse svarer den dog meget lille gruppe af adspurgte vælgere, som satte kryds ved Alternativet, at de er tilhængere af, at der bliver foretaget en advokatvurdering.

Joachim B. Olsen, politisk kommentator, B.T. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Joachim B. Olsen, politisk kommentator, B.T. Foto: Bax Lindhardt

Af de 1.248 personer, som har svaret YouGov, angiver kun 21, at de stemte på Alternativet. Derfor er usikkerheden meget høj. Der er dog 40 procent, som er 'helt enige' eller 'enige' i, at der bør laves en vurdering, hvor 27 procent er 'uenige' eller 'helt uenige'.

»Der er jo vælgere i rød blok, som er meget kritiske over for Mette Frederiksen af netop de årsager, som hun har fået kritik for. De vælgere har piblet lidt rundt og ledt efter et alternativ i rød blok, hvor de også kunne vise deres kritik. Det fandt de hos Alternativet, som netop lovede at stemme for en advokatvurdering,« siger Joachim B. Olsen.

»Det ender dårligt for Alternativet, hvis de render fra det løfte,« siger han.