Det var lige ved og næsten. Nu er der langt mellem de danskere, som tror Venstres Jakob Ellemann-Jensen nogensinde bliver statsminister.

Det viser en befolkningsrundspørge, som YouGov har lavet for B.T.

YouGov har spurgt 1.248 danskere 'Tror du, at Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, nogensinde bliver statsminister?'

Kun 14 procent af danskerne siger ja. Omvendt siger 64 procent af danskerne nej, og 22 procent er i tvivl.

Selv blandt Venstres egne vælgere er skeptikerne i overtal. 41 procent af de 105 adspurgte Venstre-vælgere siger, at de ikke tror på, Ellemann nogensinde bliver statsminister. 36 procent siger ja.

»Jakob Ellemann-Jensen lider under, at han ikke har nogen høj troværdighed hos vælgerne. Han er ikke folkelig, og han mangler gennemslagskraft. Det skal man gerne have, hvis man er formand for et regeringsbærende parti,« siger B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen, og fortsætter:

»Venstre er gået tilbage, men det kan godt gå fremad for dem igen. Meget af tilbagegangen har at gøre med Danmarksdemokraterne og Moderaterne, som begge er stormet frem. Men problemet for de partier er, at de forsvinder, så snart deres formænd forsvinder. Dermed kan Venstre gå frem igen,« siger Joachim B. Olsen.

Men selvom Venstre måske kan få medvind i opbakningen igen, så er det ikke sikkert, at Jakob Ellemann-Jensen kan.

»Venstre er ikke et folkeparti længere. Venstre har tidligere kunnet forene de liberale på den ene side og de mere konservative på den anden side. Selvom Venstre måske kan vinde stemmer tilbage fra Danmarksdemokraterne og Moderaterne, så er det ikke sikkert, at Ellemann er den person, som kan genskabe det brede Venstre,« siger Joachim B. Olsen.

Men kan han blive statsminister?

»Det er nemlig lidt en anden sag. Hvis ikke det sidste mandat var tippet helt til sidst på valgaftenen, så havde han jo været favorit til at overtage statsministerposten,« siger Joachim B. Olsen.

Venstres årlige landsmøde finder sted lørdag.

»Her bliver det spændende, hvad Ellemann siger til sit parti. Jeg synes godt, han med en vis ret kan pege på, at han med en vis sandsynlighed kan vinde statsministerposten til næste valg,« siger Joachim B. Olsen og fortsætter:

»Men vælger han at gå i regering nu med rød blok, så tror jeg, chancen er forpasset. Det er svært at forsvare og vil svække den tillid, som han har hos de andre blå partiledere,« siger han.