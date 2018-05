Mere end tre ud af fire danskere mener, at EU er en "god ting", hvilket er den højeste andel nogensinde.

København. En ny måling fra Parlamentets Eurobarometer viser, at danskernes opbakning til EU er rekordhøj.

Således mener 76 procent af danskerne, at EU er en "god ting". Det er den højeste andel, der er målt i Danmark, siden Eurobarometeret i 1974 begyndte at stille spørgsmålet.

Kun syv procent angiver i den seneste måling, at EU er en "dårlig ting".

Samtidig oplever rekordmange danskere - 84 procent - EU-medlemskabet som en fordel for Danmark.

80 procent af danskerne giver udtryk for, at deres stemmer tæller i EU. Det er samme niveau som i efterårets måling og det højeste niveau, der nogensinde er målt i Danmark.

Maj-målingen kommer et år før valget i 2019. Den bekræfter ifølge tænketanken Europa, at en opadgående trend i opbakningen til EU, der startede kort efter Storbritanniens beslutning om at melde sig ud i 2016, ser ud til at fortsætte.

Europæernes samlede støtte til EU stiger ifølge målingen på stort set alle parametre ifølge tænketanken Europa.

Målingen bringer dog ingen ny viden om den del af EU-holdningerne, der handler om suverænitet. I Danmark har skepsissen traditionelt været stærk, når det gælder netop dette spørgsmål, hvilket også har været udslagsgivende for de danske folkeafstemninger.

Den danske skepsis er ifølge målingen stadig høj.

Til spørgsmålet om, hvorvidt det overnationale Europa-Parlaments rolle fremover bør styrkes, svarer danskerne nemlig langt mere skeptisk end gennemsnittet i EU.

/ritzau/