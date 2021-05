Det kommer aldrig til at ske. I hvert fald ikke, hvis man spørger danskerne. Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen kommer til at lide samme skæbne som sin far: Han bliver aldrig statsminister.

Sådan lyder den for Jakob Ellemann-Jensen temmelig nedslående konklusion i en meningsmåling, som YouGov har foretaget for B.T.

To ud af tre danskere er ifølge målingen helt (43 procent) eller delvist enige (23 procent) i, at Jakob Ellemann-Jensen aldrig kommer til at skubbe Mette Frederiksen eller for den sags skyld andre kommende statsministre af tronen.

»Hvis man er i sit djævelske hjørne, må man sige, at det er en meget ædruelig analyse, danskerne anlægger her,« siger B.T.s politiske redaktør, Henrik Qvortrup, og tilføjer:

»Det er op ad bakke for Ellemann. Det ville være århundredets sensation i dansk politik, hvis han kunne krone næste folketingsvalg med at sætte sig i statsministerstolen. Han vil være yderligere svækket efter næste folketingsvalg. Og så er der pludselig mange trusler for en Jakob Ellemann-Jensen.«

Med forbehold for at tallene er forbundet med væsentlig usikkerhed, når man zoomer ind på V-vælgerne, så tror blot omkring hver fjerde-femte af Venstres egne vælgere på, at Jakob Ellemann-Jensen kan få fat i nøglerne til Statsministeriet.

Og det er her, det begynder at blive farligt for Jakob Ellemann-Jensen. Ikke mindst med det forestående kommunalvalg til november in mente, bemærker Henrik Qvortrup:

»Katastrofen er jo fuldbragt, hvis ikke engang ens egne vælgere tror på det. Så læner man sig op ad noget, der kan koste ham formandsposten.«

Se undersøgelsen her Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: 'Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, bliver aldrig statsminister'. Helt uenig: 3 procent (V-vælgere: 14 procent)

Delvis uenig: (V-vælgere: 9 procent)

Hverken enig eller uenig: 16 procent (V-vælgere: 35 procent)

Delvis: 23 procent (V-vælgere: 23 procent)

Helt enig: 43 procent (V-vælgere: 14 procent)

Ved ikke: 10 procent (V-vælgere: 5 procent) Kilde: Undersøgelsen er baseret på interview med 1.263 repræsentativt udvalgte personer over 18 år fra YouGov Panelet i perioden 7. til 9. maj 2021. Stikprøven er repræsentativ på køn, alder, geografi samt stemmeafgivelse ved valget 5. juni 2019. Den maksimale usikkerhed i undersøgelsen er +/- 2,8 procentpoint. Citat må kun ske med angivelse af kilde: YouGov for B.T.

»Det tegner til et katastrofe-kommunalvalg for Venstre til efteråret, og så vil baglandet rette blikket mod Ellemann. Det er Venstres bagland – det kommunale Venstre – der afgør, hvem der er partiets leder og statsministerkandidat. Og hvis Venstre får den koldeste afvaskning til november, vil det ikke ligefrem stemme dem mildere overfor Ellemann.«

Når det er sagt, understreger Henrik Qvortrup, at han har svært ved at se, at Jakob Ellemann-Jensen bliver sat på porten på denne side af et folketingsvalg, som ifølge Henrik Qvortrup måske kan falde samtidig med kommunalvalget til november.

Mette Frederiksen og Socialdemokratiet står nemlig så bomstærkt i vælgermålingerne, at det ifølge B.T.s politiske redaktør er meget fristende for statsministeren at høste gevinsten ved at udskrive folketingsvalg til afholdelse samtidig med kommunalvalget.

Socialdemokratiet står i den seneste måling fra YouGov til 33,0 procent af stemmerne mod blot 10,7 procent til Jakob Ellemann-Jensens Venstre.

Vælgeropbakningen til Socialdemokratiet på omkring hver tredje stemme har været klippefast i adskillige målinger de seneste måneder, og holder den opbakning ind i efteråret, vil det ifølge Henrik Qvortrup få Mette Frederiksens fingre til at bevæge sig i retning mod den berømte valgknap.

»Det må være en næsten overmenneskelig fristelse for Mette Frederiksen ikke at udskrive valg til november og indkassere den næsten sikre gevinst. Hun ved jo ikke, hvor længe den her høje opbakning varer ved. Den kan forsvinde, førend hun aner det,« siger Henrik Qvortrup.