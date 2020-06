Det kan blive op til danskerne selv, om de ønsker at få udbetalt deres indefrosne feriepenge, eller om de vil vente, til de går på pension.

Det siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) til Ritzau.

»Vi vil arbejde efter en administrationsmodel, hvor den enkelte borger kan vælge at få pengene udbetalt på pensionstidspunktet, som det oprindeligt var tiltænkt,« lyder det fra ministeren.

På grund en ændring i ferieloven har danskerne fået indefrosset fem ugers feriepenge.

De stod til at blive udbetalt, når den enkelte går på pension, men mandag blev det besluttet, at en del i stedet udbetales til efteråret.

Det skal være med til at sætte gang i forbruget efter coronakrisen.

Der er tale om tre af de indefrosne uger. De resterende to forhandles der om til efteråret.

Tirsdag opfordrede fagforeningen Lederne til, at det bliver valgfrit, om man ønsker pengene nu eller ved pensionsalderen.

De over 400.000 danskere, der betaler topskat, risikerer nemlig at skulle betale mere i skat, hvis de får pengene nu, end hvis de venter.

Feriepengene er optjent fra 1. september 2019 til 31. august 2020, så man skal have haft et job i den periode for at have opsparet penge.

/ritzau/