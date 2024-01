Der er ikke så meget at rafle om.

Både den kommende kronprins Christian og hans farmor, dronning Margrethe, skal have apanage efter tronskiftet søndag 14. januar.

Det mener et klart flertal i den danske befolkning, viser en dugfrisk undersøgelse, som analyseinstituttet YouGov har foretaget for B.T. her op til den historiske tronskifte.

Danskernes villighed til at betale apanage til den kommende kronprins Christian og Dronning Margrethe efter tronskiftet på søndag kommer ikke bag historiker og mangeårig kongehusekspert Lars Hovbakke Sørensen.

Se Undersøgelsen her Prins Christian, 18 år, får i dag IKKE apanage. Skal prins Christian efter din mening have apanage, når han fra og med 14. januar i år skifter titel til kronprins Christian og i den forbindelse ventes at deltage i flere officielle arrangementer, ligesom han bliver fast medlem af Statsrådet og formelt repræsenterer landet, når kongen er i udlandet?

Ja: 56 procent

Nej: 26 procent

Ved ikke: 19 procent Dronning Margrethe er efter 14. januar i år ikke længere regent i Danmark. Skal dronning Margrethe efter din mening have apanage efter 14. januar i år? Ja: 57 procent

Nej: 27 procent

Ved ikke: 16 procent Kilde: 1.001 repræsentativt udvalgte personer over 18 år fra YouGov Panelet har svaret i perioden 9.-10. januar 2024. Den maksimale usikkerhed i undersøgelsen er plus/minus 3,1 procentpoint Citat må kun ske med angivelse af kilde: YouGov for B.T.

»Det passer godt med danskernes generelt store opbakning til monarkiet som statsform, og så passer det godt med den opfattelse, som har præget debatten meget de seneste år: At danskerne synes, at pligter, ansvar og honorar hører sammen,« siger han.

Lars Hovbakke Sørensen påpeger i den forbindelse, at prins Christian forventes at få flere officielle pligter, når han fra på søndag skifter titel til kronprins og tronfølger.

»Den nye kronprins skal jo for eksempel kunne overtage og regere, når kong Frederik er ude af landet, og han vil sikkert også få andre officielle opgaver. Så synes danskerne også, at det er rimeligt, at han får nogle penge for det,« siger han og fortsætter:

»Samtidig fik mange danskere set prins Christian holde en flot tale til sin 18 års fødselsdag i oktober sidste år, og der er mange i befolkningen, der synes, at han allerede har gjort det godt.«

Prins Christian taler under sin 18 års fødselsdag, som blevet fejret med en gallamiddag på Christiansborg Slot i København, søndag 15. oktober 2023. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Danskerne satte ifølge Lars Hovbakke Sørensen et kritisk blik på apanagen til Kongehusets medlemmer under finanskrisen i 2008.

»Da mange almindelige mennesker fik økonomiske problemer for første gang i mange år, begyndte danskerne og medierne at spørge, om de kongelige nu også arbejdede nok for pengene,« siger han og tilføjer:

»Før finanskrisen bakkede danskerne op om Kongehuset af gammel veneration. Men under finanskrisen var der mere kontant afregning: De medlemmer af Kongehuset, der arbejder hårdt, skal belønnes. Og de, der ikke arbejder så hårdt, skal ikke have noget.«

Det gælder dog ikke den afgående monark. Et stort flertal på 57 procent af danskerne mener nemlig, at dronning Margrethe skal fortsætte med at modtage apanage efter tronskiftet søndag 14. januar.

Prins Vincent, prinsesse Isabella, prinsesse Josephine, Prins Christian, kronprins Frederik og Kronprinsesse Mary modtages af dronning Margrethe i forbindelse med prins Christians 18 års fødselsdag. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

»Dronning Margrethe er ekstremt populær. Siden 1990 har hun sikret, at monarkiet har en tilslutning på cirka 80 procent i befolkningen. Det er helt exceptionelt, »siger Lars Hovbakke Sørensen og fortsætter:

»Lige meget hvad hun gør, synes danskerne, at hun skal have lov at få apanage, da hun har gjort så meget for Danmark gennem så mange år. Man kan sagtens sige, at danskerne gerne vil give hende en god pension og synes, at hun har fortjent at nyde sin pensionisttilværelse, i det omfang hun trækker sig tilbage.«

Lars Hovbakke Sørensen forventer, at dronning Margrethe vil undgå at blande sig uopfordret i, hvordan det nye kongepar populært sagt kører på butikken:

»Men hvis hun bliver spurgt, vil hun uden tvivl give en masse gode råd om, hvordan man er vært ved et statsbesøg og lignende.«

»Jeg tror, hun vil holde sig parat på sidelinjen, og hvis systemet med protektioner fortsætter, vil hun formentlig få nogle protektioner inden for områder, der har hendes særlige interesse. Det kunne for eksempel være kunst, kultur, arkæologi, historie og kirkelige forhold.«

