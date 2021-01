Danskerne er på Inger Støjbergs side i sagen om adskillelsen af asylsøgende ægtepar, som nu munder ud i en rigsretssag mod Venstres afgående næstformand og tidligere integrationsminister. Det viser en undersøgelse, som YouGov har lavet for B.T.

Selvsamme undersøgelse viser paradoksalt nok, at danskerne er splittet i to næsten lige store dele i spørgsmålet om, hvorvidt Inger Støjberg bør stilles for en rigsret eller ej.

»Inger Støjberg er trængt igennem til danskerne med sin fortælling, som handler om, at der var tale om ulækre gamle mænd, der var blevet gift med små uskyldige piger. Derfor har hun så stor opbakning,« siger B.T.s politiske redaktør, Henrik Qvortrup.

Han forklarer, at Støjbergs udlægning er faktuelt forkert. Det vender vi lige tilbage til.

Støjberg kan glæde sig over, at danskerne står på hendes side i sagen om de adskilte asylsøgende ægtepar. Foto: Henning Bagger

YouGovs har i deres undersøgelse spurgt, hvad danskerne mener om Støjbergs rolle i sagen. 31 procent er helt enige, og 17 procent er delvist enige med Inger Støjberg. I den anden ende er 20 procent helt uenige og 10 procent delvist uenige. Alt i alt har Støjberg således folkets opbakning.

Når det gælder spørgsmålet om en rigsretssag, er det en anden sag. 28 procent er helt enige, og 11 procent er delvist enige i, at hun skal stilles for en rigsret. Samtidig er 26 procent helt uenige, og 13 procent er delvist uenige i, at Støjberg skal for retten. Danskerne er altså delt i næsten lige store grupper her.

Henrik Qvortrup mener, at danskerne har købt Støjbergs fortælling om, at hun ville beskytte små piger mod klamme gamle mænd. Den præmis er bare falsk, forklarer han.

»Det er en forkert udlægning. Det, hun reelt kritiseres og retsforfølges for, er, at hun ikke sørgede for, at der blev lavet en individuel vurdering af hvert enkelt ægtepar. Der var flere eksempler på ægtepar, hvor mand og kone var tæt på hinanden aldersmæssigt, og hvor Røde Kors aktivt bad om, at der blev foretaget en individuel vurdering af, om der nu også var tale om tvang. Det var der ikke i alle tilfældene,« siger Qvortrup.

Ellemann har også sit parti mod sig i denne sag Henrik Qvortrup, politisk redaktør på B.T.

Hvorfor tror du så – når nu altså danskerne er enige i Støjbergs fremgangsmåde – er splittede om, at hun skal stilles for retten?

»Det er jeg faktisk også i tvivl om. Der er nok nogen, der har købt ind på Jakob Ellemann-Jensens præmis om, at der er blevet fremført mange anklager, som skal prøves ved retten. Der kan også være nogle, som reelt er enige i fremgangsmåden, men godt kan se, at det var ulovligt, og således mener, at en retssag skal gennemføres,« siger han.

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, er blevet hårdt ramt af meningsmålinger i de seneste dage. Denne YouGov-måling viser også, at Venstres formand har sine vælgere imod sig her.

Ser man alene på Venstres vælgere i undersøgelsen, så er klart flest på 'Team Støjberg'. Man skal lige holde sig for øje, at basen af Venstre-vælgere i undersøgelsens er ret lille. Derfor kan udsvingene i de angivne procenter være betydelige. Der er dog ingen tvivl om tendensen.

Jakob Ellemann-Jensen, formand i Venstre, er blevet martret af dårlige meningsmålinger de seneste dage. Foto: Mads Claus Rasmussen

32 procent af Venstre-vælgerne er helt enige. og 28 procent er delvist enige i Støjbergs håndtering af sagen. Blot 10 procent er helt uenige. og 8 procent er delvist uenige.

De tal afspejler sig også i tallene om, hvorvidt Støjberg skal stilles for en rigsret eller ej. Det mener Venstres vælgere bestemt ikke. 31 procent er helt uenige, og 16 procent er delvist uenige i, at Inger Støjberg skal for en rigsret.

Til sammenligning er 16 procent af Venstres vælgere helt enige, og 12 procent er delvist enige i, at Støjberg skal for rigsretten.

»Ellemann har også sit parti mod sig i denne sag,« siger Henrik Qvortrup og fortsætter:

Venstres Inger Støjberg og Nye Borgerliges Pernille Vermund har stået last og brast i Støjberg-sagen. Foto: Liselotte Sabroe

»Jeg skal ikke kunne sige, om Støjberg fortsætter i Venstre, men de tal her taler for, at hun kan blive. Hun kan se tiden an og håbe på, at ledelsen bliver skiftet ud.«

Inger Støjberg har ikke ønsket at udtale sig til denne artikel.