Søndag aften mødes statsministerkandidaterne Mette Frederiksen, Søren Pape Poulsen og Jakob Ellemann-Jensen til debat.

De har hver deres politiske dagsorden, men i en undersøgelse fra Epinion, som er foretaget af DR og Altinget, står det klart, hvad danskerne vægter højest til det kommende folketingsvalg.

Det er hospitaler og sundhed, som kommer til være øverst på danskernes ønskeliste. Det er måske ikke så overraskende, da det har toppet listen siden 2016.

Hvilket emne vægter du højest, når du skal stemme ved det kommende folketingsvalg?

Det overraskende er måske, at den post har cirka dobbelt så stor interesse som de to næste punkter på listen.

»Det er næsten en tredjedel af vælgerne, der peger på det som det vigtigste emne. Det tegner en vigtig dagsorden for den valgkamp, der formentligt kommer inden længe,« siger Rune Stubager, professor i statskundskab ved Aarhus Universitet, og giver et bud på en forklaring:

»Jeg tror, det har noget at gøre med debatten om vilkårene for de ansatte i sundhedsvæsnet – og hvad sundhedsvæsnet kan tilbyde eller ikke tilbyde borgerne. Helt aktuelt er der for tiden debatten om psykiatrien. Vi har også haft diskussionen om lønniveauet for sygeplejersker.«

De næste to punkter hedder styring af dansk økonomi samt miljø og klima.

Herefter kommer social ulighed og til sidst integration, flygtninge og indvandrere. Hermed er der vendt op og ned på danskernes meninger i gennem de seneste syv år. Tilbage i starten af 2016 var integration, flygtninge og indvandrere nemlig øverst på danskernes dagsorden.

B.T. har Radikales Sofie Carsten Nielsen og DFs Morten Messerschmidt i studiet, som vil kommentere debatten. Debatten starter klokken 21.