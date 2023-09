Det knirker i velfærdssamfundets fuger, og hvis danskerne fortsætter med at skrue ned for arbejdstiden, vil den store velfærdsbygning ramle sammen.

Der vil simpelthen ikke være penge nok til at kunne drive hospitaler, skoler, plejehjem og børnehaver i fremtidens Danmark, hvis danskerne fortsætter tendensen med at veksle øget velstand til mere fritid. Det budskab har Socialdemokratiets politiske ordfører, Christian Rabjerg Madsen, turneret rundt i medierne med de seneste dage.

»Vi kan se, at arbejdstiden er faldet med halvanden time på tyve år. Hvis det fortsætter, får det betydning for kvaliteten af vores velfærdssamfund,« sagde Christian Rabjerg Madsen eksempelvis i et interview med B.T. tirsdag.



Men der er noget, som ikke stemmer.

For er det overhovedet sandt, at danskernes gennemsnitlige arbejdstid er faldet med halvanden time de seneste 20 år?

Ikke hvis man spørger Anders Bruun Jonassen, som er analysechef i Rockwool Fonden.

»Da jeg dykkede ned i tallene, blev det meget svært at komme frem til det samme resultat,« siger han og tilføjer:

»I Nationalregnskabet indgår også tal om selvstændige, som baserer sig på skøn og estimater om sort arbejde, men vi bør fokusere mere på lønmodtagernes registrerede arbejdstimer, som ikke viser et fald.«

Det er ikke veldokumenteret, når Socialdemokraternes politiske ordfører siger, at danskernes gennemsnitlige arbejdstid er faldet de seneste 20 år, påpeger ekspert.

Christian Rabjerg Madsen siger, at den halvanden time, han taler om, stammer fra en analyse, som Kommunernes Landsforening (KL) offentliggjorde 7. januar i år.

Her fremgår det, at danskernes gennemsnitlige arbejdstid er faldet fra 32,3 timer om ugen i år 2000 til 30,7 timer i 2021; et fald på helt præcis 1,6 timer om ugen.

Men KLs analyse har blandt andet indregnet den store stigning i antallet af fleksjobbere, der kom ind på arbejdsmarkedet med fleksjobreformen i 2013, samt den store stigning i antallet af studerende, som har et deltidsjob ved siden af studierne – og det trækker selv sagt den gennemsnitlige arbejdstid ned.

I et mailsvar til B.T. skriver KL:

»KL oplyser, at en del af forklaringen på faldet i den gennemsnitlige arbejdstid er, at der blandt andet er kommet flere fleksjobbere og studerende i beskæftigelse. Men en del af forklaringen er også, at nogle danskere arbejder mindre.«

I Finansministeriet har man i 2025-planen fra august 2020 regnet sig frem til, at tre fjerdedele af det fald i danskernes (ikke lønmodtagernes) gennemsnitlige arbejdstid – som Anders Bruun fra Rockwool Fonden altså kritiserer for at basere sig på ‘skøn og estimater’ – kan forklares med, at der siden 2008 er kommet langt flere studerende med deltidsstudiejob; at flere indvandrere, der før var arbejdsløse, er kommet ind på arbejdsmarkedet i deltidsjob; at der er kommet en ‘markant fremgang' i antallet af fleksjobbere med en ‘kort ugentlige arbejdstid’; og at flere ældre, der har nået pensionsalderen, vælger at fortsætte med arbejde på nedsat tid.

»Det anslås groft, at omkring en fjerdedel af faldet i den gennemsnitlige arbejdstid siden 2008 hverken kan forklares af den demografiske udvikling eller ændrede beskæftigelsesmønstre. Det kunne tyde på, at der er sket et lille fald i den individuelle arbejdsindsats,« skriver Finansministeriet i 2025-planen.

End ikke Finansministeriet tør altså lægge hovedet på blokken og sige, at der faktuelt er sket bare ‘et lille fald’ i den individuelle arbejdsindsats. Det gætter ministeriet på.

Hovedforklaringen på det lille fald i den gennemsnitlige arbejdstid, som Finansministeriet har registreret, skyldes altså, at personer uden for arbejdsmarkedet er kommet i deltidsbeskæftigelse.

Pædagogisk kan det illustreres med dette eksempel: 10 personer arbejder 37 timer ugen i den lokale Brugs. Brugsen tager et socialt ansvar og ansætter en handicappet fleksjobber 12 timer om ugen. De 10 oprindeligt ansatte medarbejdere har stadig en gennemsnitlig arbejdstid på 37 timer om ugen, men med ansættelsen af fleksjobberen, som er gået fra arbejdsløshed til job, er den gennemsnitlige arbejdstid i den lokale Brugs nu faldet til 34,7 timer om ugen.

Christian Rabjerg Madsen, Socialdemokratiets politiske ordfører.

Christian Rabjerg Madsen, hvis den gennemsnitlige arbejdstid overhovedet er faldet de seneste 20 år blandt danske lønmodtagere, er den primære forklaring, at fleksjobbere og andre, der før stod uden for arbejdsmarkedet, nu er kommet i deltidsjob. Er det godt eller skidt, at personer, der før stod uden for arbejdsmarkedet, er kommet i for eksempel fleksjob (Mette Frederiksen stod som beskæftigelsesminister i 2013 bag fleksjobreformen), og dermed trækker danske lønmodtageres gennemsnitlige arbejdstid ned?



»Det er bestemt positivt. Men det ændrer ikke på den konklusion, jeg har tegnet i jeres avis og andre steder: Nemlig, at vi historisk har set en sammenhæng mellem øget velstand og lavere arbejdstid. Men jeg anerkender, at der kan være en økonomisk, faglig diskussion om, hvad der har drevet udviklingen de seneste 20 år.«

Men du bruger din konklusion til at gå ud med et budskab om, at velfærdssamfundets økonomi ikke vil hænge sammen, hvis den tendens fortsætter. Men faktum er ifølge den seneste opgørelse fra Danmarks Statistik, at 2.985.644 danske lønmodtagere – fuldtidsansatte og deltidsansatte som for eksempel fleksjobbere – i 2022 præsterede godt og vel 4,1 milliarder arbejdstimer. I år 2000 præsterede 2.549.705 lønmodtagere godt og vel 3,6 milliarder arbejdstimer. Danske lønmodtagere arbejder altså i dag en halv milliard flere timer om året, end de gjorde i år 2000. Vi har aldrig produceret så meget som nu. Hvad er problemet?



»Det kan ikke nytte noget, at man stirrer sig blind på enkelt undersøgelse. Jeg baserer ikke mine udsagn på en enkelt undersøgelse.«

Danske lønmodtagere har fra 2000 til 2022 øget deres samlede mængde arbejdstimer med cirka 500.000.000 timer.

Danske lønmodtagere arbejdede i 2022 en halv milliard flere timer, end de gjorde i år 2000. Hvad er problemet?



»Det er rigtig, rigtig positivt. Og jeg har fuld respekt for, at der blandt økonomer er den her faglige debat, men jeg tror, at der over den her debat er en konklusion, som alle er enige i: At der over en længere periode i Danmark og en række andre lande er en sammenhæng mellem indtægt og arbejdstid: Når indtægten stiger falder arbejdstiden. Så er det bare jeg siger, at hvis arbejdstiden fortsætter med at falde, så har det konsekvenser for vores evne til at finansiere vores velfærdssamfund.«

Ifølge Danmarks Statistik arbejdede den gennemsnitlige lønmodtagere 1.417 timer i 2022, mens det gennemsnitlige timetal var 1.375 i 2022. Men faldet på 42 timer skyldes hovedsageligt, at det er lykkedes at få svage grupper som fleksjobbere ind på arbejdsmarkedet. Hvordan kan det være et problem for finansieringen af vores velfærdssamfund, at det over de seneste 20 år er lykkedes at få flere i fleksjob, at flere studerende har et deltidsjob, og at pensionsmodne danskere vælger at blive på arbejdsmarkedet på nedsat tid, selvom det så betyder, at den gennemsnitlige arbejdstid falder lidt? Eller sagt på en anden måde: Hvorfor er det et problem, at den lokale Brugs har overskud til at invitere en fleksjobber ind i arbejdsfællesskabet?



»Når fleksjobbere, der før stod uden for arbejdsmarkedet, kommer i job, er det ikke et problem. Det er det heller ikke, når ældre arbejder ud over pensionsalderen. Det er positivt for den enkelte og for vores samfund. Også selvom de trækker den gennemsnitlige arbejdstid ned. Det er super positivt. Den udvikling er ikke et problem for vores velfærdssamfund,« siger Christian Rabjerg Madsen og tilføjer:

»Men det ændrer ikke på, at vi historisk set har set et fald i den gennemsnitlige arbejdstid, i takt med at vi er blevet rigere. Og hvis den tendens fortsætter, udgør det en udfordring for vores velfærdssamfund. Men jeg anerkender, at der er en faglig debat blandt økonomer om, hvordan tallene mere specifikt ser ud.«

Grunden, til at jeg spørger, er, at du og andre politikere bruger den her viden til at træffe beslutninger om, hvor meget vi danskere skal arbejde. Føler du dig tryg ved at skulle lave politik på det her grundlag, hvor der er strid blandt økonomer om, hvad man egentlig kan uddrage af de her tal?



»Jeg tror aldrig, jeg har prøvet at lave politik, uden at der var faglig strid blandt økonomer eller andre eksperter. Men det er klart, at det altid er godt at blive klogere.«

