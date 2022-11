Lyt til artiklen

Søren Pape Poulsen bør trække sig som formand for De Konservative inden for de næste 12 måneder. Det mener lige knap halvdelen af de danske vælgere.

Det viser en undersøgelse, som YouGov har foretaget for B.T., hvor 1.248 danskere er blevet spurgt.

49 procent af danskerne mener, Pape bør forlade formandsposten. Til sammenligning mener kun 23 procent, at han skal blive på posten. 28 procent svarer 'ved ikke'.

YouGovs undersøgelse viser, at skepsissen over for Pape godt nok er størst hos de røde partier, men også er stor blandt blå vælgere. For eksempel siger 53 procent af de adspurgte vælgere blandt Nye Borgerlige, at Pape bør gå af. For Liberal Alliance er tallet 48 procent.

Af de 1.248 danskere, som YouGov har spurgt, angiver 57 personer, at de har stemt på De Konservative ved valget. Af de 57 personer angiver 17 procent, at Pape bør gå af.

Selvom det er et helt andet tal end danskerne generelt, så er det et tal, der belaster partiformanden, mener B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen.

»Det er et stort mindretal. Selvom det ikke er et flertal, så er det et voldsomt problem at være formand i et parti, hvor en stor andel af vælgerne ikke ønsker dig som formand mere,« siger Joachim B. Olsen.

»Da Pape var på toppen, der trak både han og Støjberg vælgere hen over midten. Nu bliver det svært at genvinde den historiske fremgang, som partiet ellers lå til,« siger han.

Søren Pape Poulsen har ifølge Joachim B. OIsen fået et særligt problem, som han ikke lige sådan kan slippe af med. Blandt andet har sagen om hans mand, Josue Medina Vasquez, ramt ham.

»Pape er blevet til grin. Det er svært at komme tilbage fra. Andre typer af møgsager kan man bedre blive tilgivet. For eksempel, hvis man har brudt nogle regler eller ikke været helt fin i kanten med et eller andet,« siger Joachim B. Olsen.