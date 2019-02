Debatten om pension kan være jokeren, der kan afgøre næste folketingsvalg. Og en YouGov-måling for B.T. viser, at danskerne bakker op om S-formand Mette Frederiksen og DF-formand Kristian Thulesen Dahl, som torsdag morgen mødte op til indledende forhandlinger i Beskæftigelsesministeriet.

Det drejer sig om, hvorvidt nedslidte folk i fysisk hårde jobs skal have lov at gå tidligere på pension, og det er politisk dynamit. Pensionsdebatten har helt stjålet opmærksomheden fra Løkkes sundhedsreform.

55 pct. siger ja til, at brolæggere, sosu-assistenter og andre i opslidende jobs skal tidligere på pension, mens kun 26 pct. siger nej i YouGov-målingen, der er fra november, men som ikke er bragt før.

Ovenikøbet viser målingen, at Venstres vælgere er helt enige med S- og DF-vælgerne. 58 pct. af V-vælgerne går ind for differentieret pension, mens 22 pct. er imod.

Kristian Thulesen Dahl (DF) under debat om sundhed, ældrepleje og værdig tilbagetrækning hos Ældre Sagen i København onsdag den 6. februar 2019.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Kristian Thulesen Dahl (DF) under debat om sundhed, ældrepleje og værdig tilbagetrækning hos Ældre Sagen i København onsdag den 6. februar 2019.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

»Det kommer ikke bag på mig. Spørgsmålet dukker op på mange møder, jeg er til: At dem med de fysisk nedslidende jobs ikke behøver at holde helt så længe som folk, der f.eks. sidder på kontor,« siger Kristian Thulesen Dahl.

»Det handler også om retfærdighed. De, der kommer tidligst på arbejdsmarkedet, dør også tidligere ifølge statistikkerne. Så hvis de skal have nogle gode år i alderdommen, må man behandles folk forskelligt for, at de kan blive behandlet lige,« siger DF-formanden.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen beskylder i en Facebook-video hjemme fra lejligheden i Nyhavn søndag Mette Frederiksen for at servere valgflæsk:

»Der er næsten ikke sat nogen penge af til Socialdemokratiets plan, så det minder mest om noget valgflæsk, der er pakket pænt ind. Og derfor tror jeg heller ikke, at de havde tænkt sig, at vi skulle snakke grundigt om det andet end i selve valgkampen. Men nu indbyder vi til møder hos beskæftigelsesministeren. Så får vi syn for sagen. Er der indhold i det? Er der vilje bag?« sagde Lars Løkke.

Kristian Thulesen Dahl siger:

»Om det er valgflæsk fra Socialdemokratiets side, får vi testet nu. Det skal konkretiseres i de kommende uger: Hvem skal have denne rettighed, og hvem skal ikke? 3F og FOA's medlemmer må være kernelandet i det her. Der hvor man statistisk set kan se, der er en hårdere nedslidning.«

Beskæftigelsesminster Troels Lund Poulsen (V) sidder for bordenden i forhandlinger, der kan afgøre næste valg Foto: Nikolai Linares Vis mere Beskæftigelsesminster Troels Lund Poulsen (V) sidder for bordenden i forhandlinger, der kan afgøre næste valg Foto: Nikolai Linares

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) sidder nu for bordenden i nogle muligvis fuldstændigt afgørende forhandlinger, der kan afgøre næste valg inden længe.

»Indtil videre er det, Socialdemokratiet har lagt på bordet, totalt ukonkret. Men vi er enige om, at vi skal gøre mere for de nedslidte,« siger han.

»Vi må se på omfanget, på modellerne og på, hvad det koster. De tre mia. kr., Socialdemokraterne snakker om, er et slag i luften. Det siger ingenting. Og det kommer forhandlingerne også til at dreje sig om. Min ambition er, at vi når et resultat inden valget,« siger Troels Lund Poulsen.

Kristian Thulesen Dahl vurderer, at forhandlingerne i beskæftigelsesministeriet ikke bare handler om at teste Socialdemokratiet, men faktisk om at nå en løsning. Ifølge B.T.'s kilder kan en sandsynlig model være, at et bliver gjort nemmere at gå på seniorpension.