Der bliver grinet godt på Enhedslisten-politiker Johanne Schmidt-Nielsens Instagram-profil.

For mens de fleste danske familier formentlig har forsøgt at få det flottest mulige juletræ med hjem, har træets æstetik ikke haft stor betydning for det 34-årige folketingsmedlem.

'Børnene synes, juletræet er grimt. Jeg forstår dem,' skriver hun humørfyldt til det billede, hun lillejuleaften har lagt på det sociale medie.

Vis os dit grimme juletræ Har du et grimt juletræ derhjemme, er du velkommen til at vise os det ved at sende det til chans@bt.dk

'Til gengæld er det ekstremt øko. Det er et træ, der er blevet tyndet ud. Det har altså ikke lidt døden på grund af vores jul, men fordi de andre træer skulle vokse,' forklarer Johanne Schmidt-Nielsen

Vis dette opslag på Instagram Børnene synes juletræet er grimt. Jeg forstår dem. Til gengæld er det ekstremt øko. Det er et træ, der er blevet tyndet ud. Det har altså ikke lidt døden pga vores jul, men fordi de andre træer skulle vokse. Måske får børnene lov at bestemme næste år Et opslag delt af Johanne Schmidt-Nielsen (@johanneschmidtnielsen) den 23. Dec, 2018 kl. 3.17 PST

Det tynde træ skal dog blot iklædes en masse julestads, mener flere af hendes mange følgere.

'Bare fyld godt med pynt på! Musetrapper og den slags. Så er der ingen, der ser det,' lyder et råd.

'Stil det et mørkt sted,' lyder et andet.

Flere bifalder ideen om et 'øko-træ'.

Johanne Schmidt-Nielsen Foto: Emil Hougaard Vis mere Johanne Schmidt-Nielsen Foto: Emil Hougaard

'Haha! Jeg elsker det! God jul – også til de udtyndede juletræer,' skriver en, mens en anden påskønner, at der også er plads til diversitet blandt juletræer.

'Det ligner lidt vores. Aldrig har vi haft så skævt og uharmonisk et træ. Men der skal også være plads til de skæve og kiksede!'

Johanne Schmidt-Nielsen antyder dog, at valget af et træ, der er fældet for at give plads til andre, ikke nødvendigvis gentager sig om 365 dage.

'Måske får børnene lov at bestemme næste år,' skriver hun.