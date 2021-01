Naser Khader, Lars Seier og Asger Aamund har flere gange støttet USA's præsident Trump. Men i forbindelse med angrebene på den amerikanske kongres Capitol Hill er der ikke nogen støtte at hente hos dem.

Den kendte danske erhvervsmand Asger Aamund brød sig for eksempel ikke om synet af demonstranter, der hærgede Capitol Hill.



»Man skulle jo tro, at det var en bananstat i Mellemamerika,« siger Asger Aamund og fortsætter:

»Jeg mener ikke, at der kan være tvivl om, at Trump har skrevet sig ud af al fremtidig indflydelse i amerikansk politik. Jeg tror faktisk godt, at han kunne have genopstillet i 2024 med gode chancer, men det er umuligt efter i går,« siger Asger Aamund.

Jeg synes, det var skandaløst og skræmmende at se på. Helt uacceptabelt Lars Seier Christensen, dansk erhvervsmand

Mener du, at angrebene var Trumps skyld?

»Jeg mener ikke, at Trump er direkte ansvarlig for optøjerne, men han får jo hidset sine tilhængere godt op med påstande om valgsvindel og lignende. Han har ikke godkendt sådan et angreb, men han har et politisk ansvar,« siger Asger Aamund.

Hvad er forskellen på et reelt ansvar og et politisk ansvar i dette tilfælde?

»Jo, hvis man finder en nordkoreansk spioncelle dybt inde i Forsvarets Efterretningstjeneste, så må den siddende forsvarsminister gå af. Ministeren har jo ikke skabt spioncellen, men det er sket på ministerens vagt, så derfor har ministeren det politiske ansvar. Det er samme princip her,« siger Asger Aamund.

Politikere bliver evakueret. Foto: DREW ANGERER Vis mere Politikere bliver evakueret. Foto: DREW ANGERER

Naser Khader, der blandt andet er retsordfører og udenrigsordfører for De Konservative, var vred over optøjerne.

»Det var bøller. De opførte sig udemokratisk og uamerikansk. Det var sørgeligt at se på. Men det var glædeligt at se, at når det gælder, så træder de amerikanske demokratiske institutioner i karakter og reagerer,« siger Khader og henviser til blandt andre vicepræsident Mike Pence, som fordømte angrebene.

»Trump har opført sig udemokratisk siden valget. Det er helt centralt i USA og andre demokratier, at magten gives videre fredeligt,« siger Khader og fortsætter:

»Trump tror på, at der har været svindel. Der må jeg sige, at så må han bevise det ved en domstol, og det kan han ikke,« siger Khader.

Naser Khader kalder demonstranterne i Washington for udemokratiske bøller og mener, at Trump har handlet udemokratisk siden valget. Foto: Sarah Christine Nørgaard Vis mere Naser Khader kalder demonstranterne i Washington for udemokratiske bøller og mener, at Trump har handlet udemokratisk siden valget. Foto: Sarah Christine Nørgaard

»Jeg tror, at det her kommer til at overskygge nogle af de gode ting, som jeg mener Trump har gjort. Han har for eksempel øget beskæftigelsen, skabt historiske aftaler i Mellemøsten og givet Kina og Iran modspil. Det kommer man desværre til at glemme nu,« siger han.

Khader mener desuden, at Trumps reaktion i aftes, hvor han bad demonstranterne om at 'gå hjem', men også sagde 'vi elsker jer' og 'I er noget særligt', var udemokratisk.

Den danske erhvervsmand og tidligere direktør i Saxo Bank Lars Seier Christensen var også chokeret.

»Jeg synes, det var skandaløst og skræmmende at se på. Helt uacceptabelt,« skriver han i en sms til B.T.

Sydstatsflag i Kongressen. Foto: MIKE THEILER Vis mere Sydstatsflag i Kongressen. Foto: MIKE THEILER

»Jeg synes, præsidentens reaktion var helt utilstrækkelig. Dette (angrebet) var forræderi og helt uden for al kategori. Så er det ikke nok at slippe med at gå frit hjem. De skulle have været anholdt hele banden og have lange fængselsstraffe. Og at udvise forståelse, endsige kærlighed til dem, er helt utilstedeligt. En stor fejl af Trump, at han ikke greb ind, både tidligere og hårdere,« skriver Lars Seier Christensen.

»Politikere har jo altid indflydelse på deres følgere, og i USA er der desværre et ekstremt polariseret klima grundet den hårde retorik på begge sider af hegnet. Jeg mener dog ikke, at man kan laste Trump for selve angrebet – det er jeg sikker på, at han ikke ønskede, for det har jo skadet ham selv meget. Men som sagt, han skulle have grebet langt mere markant ind, da det var under udvikling,« skriver han.