Hvad der skulle have været et møde med den hviderussiske oppositionsleder Svetlana Tikhanovskaja udviklede sig i stedet både pinligt og potentielt farligt for den danske stat.

Det var nemlig ikke oppositionslederen, der deltog i mødet, men i stedet nogle russere. Nu reagerer Martin Lidegaard (RV), der deltog i mødet.

På Facebook giver Martin Lidegaard en ganske kort kommentar til sagen.

»Indrømmet, har set klogere ud, men helt ærligt, hvad ville I have svaret på det spørgsmål?,« skriver Martin Lidegaard.

Han er formand for Udenrigspolitisk Nævn, der ofte behandler følsomme emner om Danmarks udenrigspolitik.

Og det var ved et møde i nævnet i sidste uge, de troede, de havde besøg af Svetlana Tikhanovskaja.

Men i stedet viste det sig at være en russisk komikerduo med forbindelse til Kreml.

»Sjovt at kigge på, men også skræmmende og klart ikke acceptabelt, at det så let kan lade sig gøre at snyde sig til møde med Udenrigspolitisk Nævn,« skriver Martin Lidegaard.

Umiddelbart slap der ikke fortrolig viden ud fra mødet. Og de to russiske komikere har også mestendels formået at få de danske politikere til at se dumme ud.

Men det er gravalvorligt, slår Martin Lidegaard fast.

»Vi har derfor med øjeblikkelig virkning indført skærpet sikkerhed, mens vi undersøger den pågældende sag,« skriver han.

Mandag valgte de to russere, Vovan og Lexus, at udgive den samtale, de havde med de danske politikere, inden deres spøg blev opdaget. Den kan man se i toppen af artiklen.

Personen, der udgav sig for at være den hviderussiske oppositionspolitiker stillede blandt andet spørgsmål til danske dyrebordeller, en historie, der har floreret i Rusland.

Det gjorde nogle af de danske politikere mistænksomme, men mødet fortsatte i nogle minutter, hvor politikerne gav sig tid til at svare.

Spørgsmålet fra den ukendte person lød:

»Jeg har erfaret, at nogle af jeres udvalgsmedlemmer ofte besøger bordeller, og at I endda har en yndlingsskildpadde til seksuelle ydelser kaldet Tortilla. Det, synes jeg, er ulækkert.«