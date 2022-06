Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Hos Danske Spil er man ikke tvivl.

Inger Støjbergs nystiftede parti, Danmarksdemokraterne, får plads i Folketinget efter næste folketingsvalg.

Torsdag annoncerede Inger Støjberg sit parti. Selvom hun som sådan ikke fremlagde et partiprogram, så lægger Danske Spil vægt på, at Inger Støjberg ved det seneste valg i 2019 skovlede fjerde flest personlige stemmer sammen.

»Det giver en meget høj sandsynlighed for, at Inger Støjbergs mission vil lykkes, og at hendes nye parti Danmarksdemokraterne vil få en plads i Folketinget ved næste valg. Vi mener, det er fuldstændigt givet, at partiet får mere end 2 % af stemmerne ved næste valg, og dermed kommer over spærregrænsen,« siger Peter Emmike Rasmussen, som er oddssætter hos Danske Spil.

Faktisk er det slet ikke muligt at spille på, om Danmarksdemokraterne ikke kommer over spærregrænsen. Så sikkert er det ifølge Danske Spil.

»Vi er meget sikre på, at partiet bliver opstillingsparat og også, at de kommer ind. Herefter er det interessant at se på, hvor mange af danskerne, der vil stemme på dem. Vi mener, chancerne er fifty-fifty på, om partiet lykkes med at få flere end 3,75 % af stemmerne, hvilket vil være et flot resultat for et nystartet parti,« siger Peter Emmike Rasmussen.

Det giver 1,85 gange pengene igen, hvis det lykkes partiet at få mere end 3,75 procent af stemmerne.

Men før det bliver aktuelt, så skal Inger Støjberg have samlet 20.182 vælgererklæringer sammen for at blive opstillingsberettiget.

Men allerede fredag klokken 9, hadve Inger Støjbergs parti fået over 40.321 igangsatte vælgererklæringer, oplyser Indenrigsministeriet til B.T.

Før vælgererklæringerne er gældende, skal underskrivende dog bekræfte deres erklæring efter syv dage.