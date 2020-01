Omkring 100 danske soldater skal kortvarigt trækkes ud af Irak, lød det onsdag aften fra Mette Frederiksen. Fornuftigt, mener politisk kommentator, men:

»Det er mest af alt bare en symbolsk markering,« vurderer Jarl Cordua.

Tilbagetrækningen af de danske soldater sker i kølvandet på, at Iran natten til onsdag angreb militærbaser i Irak.

Flankeret af forsvarsminister Trine Bramsen og udenrigsminister Jeppe Kofod udtalte statsministeren, at flere soldater vil blive sendt på midlertidigt ophold i Kuwait, mens omkring 30 til 40 bliver tilbage i Irak.

Statsminister Mette Frederiksen (S), Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) og Forsvarsminister Trine Bramsen (S) kommenterer udviklingen i Iran og Irak, i Spejlsalen i Statsministeriet onsdag den 8. januar 2020.. (Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix) Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Statsminister Mette Frederiksen (S), Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) og Forsvarsminister Trine Bramsen (S) kommenterer udviklingen i Iran og Irak, i Spejlsalen i Statsministeriet onsdag den 8. januar 2020.. (Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix) Foto: Niels Christian Vilmann

»Sikkerheden for vores soldater har vores allerhøjeste prioritet,« lød det blandt andet.

De soldater, som bliver sendt til Kuwait, er dem, der til daglig står for optræningen af irakiske styrker i kampen mod Islamisk stat.

Og netop deri ligger det symbolske, fortæller Jarl Cordua

»Det er soldater, der i øjeblikket ikke rigtigt kan lave noget på grund af eskaleringen i området,« forklarer han og uddyber:

»Ved at flytte dem har regeringen ligesom markeret, at man tager sikkerheden alvorligt, samtidig med at man bibeholder indsatsen dernede.«

Mens Mette Frederiksen hidtil - og også på dagens pressemøde - har nægtet at forholde sig til, om USA’s angreb og drab på militærleder Qassem Soleimani var en god idé, fordømmer hun Irans angreb på militærbaser i nat.

»Det handler om, at USA er vores allierede. Angreb på vores allierede fordømmer Danmark naturligvis,« siger han og uddyber:

»Hvad angår USA’s angreb hverken accepterer eller fordømmer hun det. Det er groft sagt lidt kyllingeagtigt, men det er politisk meget klogt.«

Han uddyber, at Mette Frederiksen og regeringen ikke vil lægge sig ud med amerikanerne, men at der er en svag markering af, at angrebet ikke var ‘en super idé’.

Og det er klogt af hende, mener Jarl Cordua. Både at trække styrkerne ud og forholde sig neutralt:

»Hun begår ingen graverende fejl. Hun får ingen problemer i Folketinget, for der er ingen markant opposition til hendes synspunkt. Hun har rygdækning hele vejen rundt,« siger han og fastslår:

»Statsministeren står bomstærkt.«