Danmark sender igen 200 soldater til Estland, hvor de skal være en del af Natos afskrækning af Rusland.

200 danske soldater sætter mandag kursen mod Estlands dybe skove øst for hovedstaden Tallin.

Her skal soldaterne og deres pansrede køretøjer i hele 2020 være en del af Natos samlede mission i Baltikum, der har til formål at holde Rusland i skak.

Trods nærheden til grænsen og de russiske styrker forventer missionens danske chef, oberstløjtnant Tommy Kjær, ikke, at danskerne reelt kommer i skarpe situationer med russerne.

- Det håber og forventer vi ikke, at vi kommer. Men ultimativt, så er det derfor, at vi er der, siger han.

Det er ikke første gang, at det danske forsvar sender soldater til den tidligere sovjetiske militærbase ved byen Tapa omkring 100 kilometer fra grænsen til Rusland.

Forsvaret havde gennem hele 2018 også omkring 200 mand på basen, hvor de som del af en britisk ledet bataljon fik dagene til at gå med at træne kampsituationer i det skovklædte terræn.

Flere af de danske soldater gav dengang udtryk for, at det var en lidt kedelig mission at være udsendt på, fordi de reelt bare lavede det samme, som når de var derhjemme.

Alligevel er Tommy Kjær ikke bekymret for, at det nye hold soldater kommer til at kede sig:

- Når jeg kigger ned over flokken, som jeg skal have med, så er det for mere end halvdelen deres første udsendelse.

- Og der tror jeg, at den her udsendelse er bedre end en skarp mission i Irak eller Afghanistan.

Spørgsmål: Hvorfor det?

- Jo, fordi risikoen for at komme i kamp er meget mindre, så det er en god tilvænningsmission for nye soldater.

Mens soldaterne bliver fløjet til Estland, følger deres mandskabsvogne og infanterikampkøretøjer efter til søs.

Ved udskibningen i 2018 dykkede russiske jagerbombefly over Østersøen pludselig mod det danske støtteskib "Esbern Snare" og fløj tæt forbi.

Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) kaldte efterfølgende episoden for et "simuleret angreb".

Denne gang har Forsvaret chartret civile skibe til at bringe materiellet over Østersøen.

I forbindelse med missionen i Estland har FE advaret mod, at soldaterne kan blive udsat for russiske agenter, der vil lokke dem i "honningfælder" med letlevende kvinder.

Derfor har de danske soldater under udsendelsen forbud mod at besøge stripbarer og andre lyssky steder.

- Vi har nogle områder i Tapa, hvor Nato-soldater ikke må komme. Det kunne være en af de der stripbarer eller bordeller eller et andet sted, hvor vi typisk ved, at vi ville få problemer, siger Tommy Kjær.

De danske soldater afløser i Tapa et hold franske Nato-soldater.

