Forleden blev danske soldater flyttet fra Irak til Kuwait. Planen er fortsat, at de skal vende tilbage.

De cirka 100 danske soldater, der i sidste uge blev fløjet til Kuwait fra Al-Asad-basen i Irak, bliver der for nuværende af sikkerhedshensyn.

Men planen er fortsat, at de, så snart det er muligt, skal tilbage til Irak og løse deres opgaver. Det oplyser Forsvaret.

Samme melding lød fra statsminister Mette Frederiksen (S), da hun forleden præsenterede beslutningen om at flytte de cirka 100 danske soldater.

- Så snart de kan genoptage deres virke, vender de tilbage til basen, sagde hun.

De cirka 100 danske soldaters opgave var at træne irakiske hærstyrker.

De cirka 100 soldater blev flyttet til Kuwait på grund af den tilspidsede situation i Irak, hvor et missilangreb for nylig blandt andet ramte Al-Asad-basen, hvor danskerne opholdt sig.

Beslutningen om at trække de cirka 100 danske soldater ud af Irak og flytte dem til Kuwait skete efter "nøje overvejelser dagen igennem".

- Sikkerheden for vores soldater har vores allerhøjeste prioritet. Det er helt afgørende, at dem, der passer på os, skal passes godt på, lød det fra Mette Frederiksen i forbindelse med præsentationen af beslutningen.

I alt havde Danmark omkring 130 soldater udsendt til Al-Asad-basen.

De resterende cirka 30 soldater er blevet tilbage på Al-Asad-basen, hvor de blandt andet har til opgave at bevogte dele af basen.

I Danmark har et nyt hold soldater igennem noget tid forberedt sig på at skulle til Irak. Holdet står til at skulle afløse et andet hold fra februar.

Danmark har siden 2014 deltaget i den internationale koalition, der bekæmper den militante gruppe Islamisk Stat (IS) i Irak og Syrien.

/ritzau/