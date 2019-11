Tænketank peger på, at danskere i alderen 55-64 år arbejder væsentligt mindre end jævnaldrende i Sverige.

Hos vores naboer i Sverige arbejder 77,9 procent af borgerne i aldersgruppen 55 til 64 år. I Danmark er andelen af erhvervsaktive seniorer til sammenligning noget lavere - nærmere bestemt 70,7 procent.

En længe ventet rapport fra regeringens seniortænketank udkommer torsdag med beregninger af potentialet for at få flere danskere, der nærmer sig pensionsalderen, til at blive på arbejdsmarkedet.

I den forbindelse trækker tænketanken en parallel til Sverige.

Det skriver Jyllands-Posten.

- Et lille tankeeksperiment hvis Danmark kunne komme op på det svenske niveau, ville det svare til at øge beskæftigelsen med omkring 50.000 personer.

- Ud fra et groft skøn ville dette svare til en forbedring af de offentlige finanser med cirka 13,5 milliarder kroner, et beløb højere end udgifterne til 20.000 sygeplejersker, står der i rapporten, som præsenteres torsdag.

Tænketanken blev nedsat af den forrige regering, men er blevet videreført efter valget under den nye regering.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) ønsker ikke at kommentere rapporten før præsentationen.

Det vil professor i økonomi og formand for Velfærdskommissionen Torben M. Andersen til gengæld gerne. Han kalder sammenligningen mellem seniorer i Danmark og Sverige for "meget rimelig".

På grund af den gradvise forhøjelse af efterløn- og pensionsalderen i Danmark, og fordi der kommer flere veluddannede ældre, er alderen for borgernes tilbagetrækning i Danmark på vej mod Sveriges.

Omvendt kan regeringens plan om en ny ret til tidligere pension for nedslidte ændre den udvikling, påpeger han over for Jyllands-Posten.

