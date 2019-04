I et halvt år har regioner kendt til en omfattende rapport om kriminelle psykisk syge uden at dele rapporten.

Det vakte bestyrtelse blandt politikere, fagfolk og patientforeninger, da Politiken torsdag kunne afsløre indholdet af en rapport, der giver et dystert indblik i sammenhængen mellem mangelfuld behandling af psykisk sygdom og personfarlig kriminalitet som drab, voldtægter og grov vold.

Nu viser det sig, at regionerne allerede i oktober 2018 kendte til resultatet af rapporten, men afviste at udgive den.

Det skriver Politiken fredag.

I mere end et halvt år har regionerne dermed kendt til problemets omfang.

Derudover har de vidst, at drab måske kan forhindres med en bedre psykiatrisk behandling.

Men offentligheden har intet fået at vide.

Rapporten fastslår, at i 74 procent af 218 undersøgte sager fra 2016 har den sigtede psykisk syge borger modtaget utilstrækkelig psykiatrisk behandling i tiden op til forbrydelsen.

Af 13 drab og drabsforsøg kunne de 11 muligvis være forhindret, hvis den psykiatriske behandling forinden havde været tilstrækkelig.

Tallene var ifølge rapportens hovedforfatter, overlæge og retspsykiater Gitte Ahle, alarmerende.

Alligevel lagde Danske Regioner først rapporten på nettet efter Politikens omtale torsdag.

Rapporten er lavet i samarbejde mellem de fem regioner og Retspsykiatrisk Klinik under Justitsministeriet.

Ledende overlæge Dorte Sestoft har haft det overordnede ansvar for undersøgelsen.

Det er imod hendes ønske, at rapporten ikke er kommet ud noget før.

- Det er væsentlige oplysninger for offentligheden, og det er afgørende at få gjort noget ved problemerne hurtigt og at sikre, at de sygeste patienter i psykiatrien får en ordentlig behandling, så kriminalitet forebygges, siger hun til Politiken.

Politikere på tværs af Folketinget lovede torsdag hurtig handling for at skåne patienter og hindre nye ofre.

Her er der hård kritik af, at resultaterne først nu ser dagens lys.

Blandt andet fra Flemming Møller Mortensen, der er sundhedsordfører for Socialdemokratiet.

- Det er dybt kritisabelt, at sådan en rapport har ligget i så lang tid, hvor fagpersoner og andre centrale personer har siddet med denne viden om årsager til den kriminalitet, som psykisk syge begår, men hvor den viden har været holdt tilbage, siger han til Politiken.

Erik Jylling, sundhedspolitisk direktør i Danske Regioner, siger, at versionen fra oktober er at betragte som "et internt arbejdsdokument" og ikke en færdig rapport.

/ritzau/