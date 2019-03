Opgave med jordforurening bliver ikke løst bedre ved, at staten får tjansen, mener Danske Regioner.

Formand for Danske Regioner Stephanie Lose (V) er ikke begejstret over, at regeringen i en delaftale om sundhedsreformen lægger op til, at staten skal have opgaven med jordforureninger i stedet for regionerne.

- Grundlæggende er jeg uenig i, at det er en god idé. Regionerne løfter det her område rigtigt godt. Det er et område, hvor vi er rigtig gode til at vidensdele og hjælpe hinanden med at løse opgaverne.

- Der er intet som helst, der tyder på, at man får en mere effektiv opgaveløsning, end den regionerne kan levere, ved at samle det i staten, siger Stephanie Lose.

Regeringen og DF har indgået aftale om bekæmpelse af miljø- og jordforurening som en del af sundhedsreformen, oplyser Finansministeriet søndag aften.

Parterne er enige om, at der skal bruges 600 millioner kroner frem mod 2030 til at rydde op efter nogle af de værste tilfælde af jordforurening.

Miljø og jordforurening er blevet en del af sundhedsforhandlingerne, fordi regeringen lægger op til, at regionsrådene skal nedlægges. Dermed placeres regionernes opgave med jordforurening hos staten.

Aftaleparterne forventer, at man på den måde kan spare op mod en halv milliard kroner fra 2021 til 2030.

Det har Stephanie Lose svært ved at tro på.

- Jeg stiller mig kraftigt tvivlsom over for, om man kan finde den halve milliard i effektiviseringer, der er lagt op til. Det er min størst anke, siger hun.

/ritzau/