Danske Regioner og Dansk Sygeplejeråd er ikke helt tilfredse med den aftale PLO Sjælland og Region Sjælland har indgået tilbage i 2016, men som nu kan blive aktuel.

Aftalen handler om, at de privatpraktiserende læger i Region Sjælland skal færdigbehandle de patienter fra sygehusene, de kan blive nødt til at udskrive, så der er plads til coronapatienter.

Men i aftalen har PLO Sjælland fået forhandlet lægernes honorar op. Meget højt op.

Lægerne skal have hele 1.825 kr. i timen for at være en del af beredskabsplanen. Det kunne B.T. afsløre onsdag.

Og det er netop honoraret, der får Danske Regioner og Dansk Sygeplejeråd til at reagere:

Begge parter har meldt ud, at det handler om samfundssind, og at vi må løfte i flok og følge de nuværende overenskomster.

Først skrev Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd, at hun undrer sig over at lægernes honorar, mens alle andre i sundhedssektoren viser samfundssind

Mens alle andre i sundhedssektoren udviser samfundssind og holder sig til gældende overenskomster, vækker @regionsjaelland ‘s honoraraftale med praktiserende læger undren. Vi i @Sygeplejeraadet håber, @regionerne snarest tager en snak med Region Sj. #COVID19dk #samfundssind — Grete Christensen (@GreteGc) April 9, 2020

Det samme gælder Danske Regioner, der synes at honoraret er helt ude af proportioner.

De har ligeledes give udtryk for deres undren på Twitter:

Formanden for Region Sjælland, Heino Knudsen, svarer nu på kritikken:

»Da jeg hørte om honoraret, synes jeg også, det var højt. Det skal evalueres efter coronatiden, men jeg kommer ikke til at afbryde aftalen,« siger Heino Knudsen.

