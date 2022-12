Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Fredag ransagede belgisk politi 16 adresser i Bruxelles-området som led i en efterforskning af en større korruptionssag.

Mindst fire personer blev anholdt ved aktionen, herunder det græske medlem af Europa-Parlamentet, Eva Kaili.

Det skriver blandt andet Politico og det belgiske medie Le Soir.

Korruptionssagen i parlamentet har ifølge avisen tråde til Qatar, der i disse uger er vært for VM i fodbold.

Der er mistanke om, at golfstaten har forsøgt at påvirke politisk og økonomiske beslutninger i EU-Parlamentet.

Eva Kaili er en af de i alt 14 næstformænd i parlamentet og sidder i den socialdemokratiske gruppe, S&D, hvor også danske Niels Fulgsang og Christel Schaldemose fra Socialdemokratiet er medlemmer.

»Da hun bliver anholdt i går, er jeg simpelthen ved at falde ned af stolen af overraskelse. Det er simpelthen så vildt, at det her sker. Jeg kender hende og har talt med hende mange gange, og jeg er simpelthen så vred på hende,« siger Christel Schaldemose til B.T.

Europa-Parlamentet vedtog i november en udtalelse om menneskerettighedssituationen i Qatar, hvor man blandet andet kritiserede forholdende for migrantarbejderne i forbindelse med VM i fodbold.

Her gjorde Eva Kaili sig blandt andet bemærket med en udtalelse om, at Qatar er ”frontløber inden for arbejdstagerrettigheder”.



Det gjorde hun efter at have mødtes med Qatars arbejdsminister, Ali bin Samikh Al Marri.

»Den her sag er den slags, der kan være helt ødelæggende for tilliden til systemet. Nogle af de ting, hun har sagt i forhold til Qatar er jo fuldstændig vanvittige. Det går simpelthen ikke, at vi har hende siddende i parlamentet når hun er mistænkt i en sag som den her,« siger Christel Schaldemose.

Eva Kaili er blevet suspenderet fra den socialdemokratiske gruppe i Europa-Parlamentet. Mandag holder gruppen ekstraordinært møde, hvor man vil indstille at Kaili også bliver suspenderet fra sin næstformandspost i parlamentet.

Ifølge avisen Le Soir blev der ved ransagningerne konfiskeret 600.000 euro, knap 4,5 millioner kroner.