Rasmus Jarlov og Marcus Knuth befinder sig i skrivende stund i Ukraines hovedstad Kyiv.

De to folketingsmedlemmer fra konservative fortæller til B.T., at de i længere tid har planlagt at tage til Ukraine.

Der kom dog pludselig fart på planerne, da de fik tilbud om at komme med et selskab af andre politikere derned. Det var i tirsdags, og i dag fredag står de blandt murbrokkerne.

De to politikere fløj til Polen og har derefter taget resten af turen i et nattog.

»Vi har set meget mere omfattende ødelæggelser, end jeg havde troet. Det er forfærdelige overgreb, ukrainerne kan fortælle om og vise video af,« siger Rasmus Jarlov til B.T.

Politikerne har fået forbud mod at oplyse deres præcise lokation eller lægge billeder op på sociale medier. Ifølge Rasmus Jarlov skyldes hemmeligheden forsigtighed fra ukrainerne.

»Turen er i og for sig stadig hemmelig, da vi ikke må sige, hvor vi er henne. Jeg taler også i en telefon, der ikke kan spores.«

Hvad håber I på, at ukrainerne får ud af jeres besøg?

»Vi er taget afsted for at vise vores opbakning. De er glade for, vi kommer, og at de kan tale direkte til parlamentsmedlemmer fra de lande, som de gerne vil have hjælp af.«

»De har brug for våben og nødhjælp. Og så synes jeg også, det er nyttigt at se det med egne øjne.«

Kritikere ville mene, at det er et opportunt tidspunkt at tage til Kyiv, fordi der er så stor folkelig opbakning. Hvad tænker du om det?

»Jeg har svært ved at se, hvad skade det skulle give at tage herned. Vi bliver klogere af at tage herned, og ukrainerne virker meget glade for at se os og fortælle, hvad de har brug for,« siger Rasmus Jarlov til B.T.