Politikere elsker sociale medier. Det er et frit talerør fri for kritiske journalister. Af og til går det dog galt og skævt, når politikere begår sig på Facebook, Instagram, Twitter og de andre steder, hvor ordet er givet helt frit. Vi har plukket nogle af de interessante politiske opslag på sociale medier ud fra 2020.

1: Masser af likes til Nordjylland

Nordjylland blev hårdt ramt, da regeringen lukkede helt ned. Mange mistede deres arbejde, da man ikke engang kunne rejse på tværs af grænserne i flere kommuner. Statsminister Mette Frederiksen føjede spot til skade, da hun lavede et opslag på Instagram, hvor man kunne 'like' billedet, så der dukkede et lille hjerte op mellem ordene 'jeg' og 'Nordjylland'. Kritikere mente, at statsministeren misbrugte krisen til at jage likes.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Mette Frederiksen (@mette)

2: Ida Auken amok på Sofie Carsten Nielsen

Det startede med en hånd på Lotte Rods lår, men det endte med borgerkrigslignende tilstande i Radikale Venstres folketingsgruppe. Ikke mindst da den sygemeldte Ida Auken – som ikke normalt gør sig meget i sociale medier – smed en episk bredside af sted mod den nyudnævnte formand, Sofie Carsten Nielsen. Auken beskyldte Sofie Carsten Nielsen for at skjule sin viden om omfanget af Morten Østergaards krænkelsessager. Mange spåede Auken ude af Radikale Venstre, men da også Jens Rohde skrev ud på Facebook med besked om, at hvis Auken røg, så røg han også, så endte det i anstrengt borgfred.

3: Partileder vil give kvinder menstruationsfri

Frie Grønnes Sikandar Siddique skrev begejstret et tweet i august om, at Danmark burde lade sig inspirere af en større indisk fødevarekoncern, som nu gav deres kvindelige ansatte 10 menstruationsfridage om året. Da B.T. efterfølgende interviewede Sikandar Siddique om tweetet, kom emnet for alvor på dagsordenen på godt og ondt.

I Indien kan kvinder og transkønnede nu få menstruationsfri ti dage om året. Ville være klædeligt hvis danske virksomheder fulgte trop https://t.co/dTOHhYwCxm #dkpol — Sikandar Siddique (@SikandaSIDDIQUE) August 11, 2020

4: Frank Jensen deler hadeopslag

En dreven Frank Jensen tilhænger mente, at DSU's københavnske formand, Cecilie Sværke Priess, burde gå af, når hun kritiserede Frank Jensen for at krænke hende og andre. Frank Jensen delte så opslaget, selv om det måske set i bakspejlet havde været klogere at beklage sig. Han fjernede delingen og undskyldte sig med, at han ikke lige havde set, at der i bunden stod noget med, at Cecilie Sværke Priess burde gå af. Det stod dog retteligt allerøverst.

Frank Jensen deler et opslag pga det starter med noget pænt om ham, men han havde ikke set i bunden, at der stod, at nogen skulle gå af. Den lader vi lige stå. #FarvelFrank pic.twitter.com/7odJ2MD5mk — Alex T. Larsen (@ATeschmacher) October 19, 2020

5: Laura Lindahl og hendes Ikea-møbler

Laura Lindahl, der tidligere har siddet i Folketinget for Liberal Alliance og er rådmand i Frederiksberg Kommune, ramte en shitstorm, da hun i december skrev, at hun havde taget fri fra arbejde for at renovere hus og samle møbler. Hun mente, at det var uhensigtsmæssigt, at hun selv skulle gøre det, da hun har en lang videregående uddannelse. Man burde sænke skatten, så det blev billigere at hyre ufaglært arbejdskraft til den slags. Hun tog opslaget ned, da hun modtog trusler mod sig selv og sin familie.

Laura Lindahls Facebook-opslag. Vis mere Laura Lindahls Facebook-opslag.

6: Mattias Tesfaye og FCK

Integrationsminister Mattias Tesfaye var en af de danske fodboldfans, som lod sig forarge over, at fodboldspillerne Jens Stage og Kamil Wilczek var skiftet til FCK fra henholdsvis AGF og Brøndby. Derfor skrev han – i forbindelse med at FCK mødte Manchester United – at han håbede, FCK tabte. Han kaldte også de to spillere for 'Judas Stage' og 'Kamil Paycheck'. Ministeren slettede sit tweet efter tre kvarter, da opslaget vakte en del forargelse. Blandt andet, fordi Jens Stage allerede var blevet udsat for brandattentat på sin lejlighed i Aarhus.

Mattias Tesfayes opslag. Vis mere Mattias Tesfayes opslag.

7: Statsministeren lukker landet med klejnesnak og julepynt

Anden søndag i advent varslede Mette Frederiksen yderligere nedlukninger for at undgå smittespredning. Det skete i en video på Facebook, hvor hun – fra et julepyntet Marienborg – startede med at snakke om klejner, julekalenderne i tv, håb om snevejr og lignende ting og sager. Statsministeren blev beskyldt for at tale ned til folk, men kom også under beskydning for at misbruge embedsværket til at lave politiske opslag på Facebook. Du kan se statsministerens video øverst i denne artikel.

Mette Frederiksen laver julefjernsyn om at lukke landet ned. Vis mere Mette Frederiksen laver julefjernsyn om at lukke landet ned.

8: På roadtrip med en dejlig krænker

Radikale Venstres Katrine Robsøe var en af dem, som følte sig krænket af Morten Østergaard for adskillige år siden. Det kom frem under den store krise i Radikale Venstre, hvor det jo netop viste sig, at partiformanden havde en del krænkelsessager i skabet. Men der dukkede hurtigt nogle Facebook-opslag op, som Katrine Robsøe havde lagt på Facebook selv, hvor hun begejstret skrev om, at hun var ude at køre bil med Østergaard, som hun kaldte 'en dejlig mand'. Der blev spist lakridser og fjollet rundt, måtte man forstå. Opslagene var, efter at krænkelserne angiveligt var foregået.

9: Eva Flyvholm og ligestillingsproblemet, der blev væk

Enhedslistens Eva Flyvholm deltog i et polemisk Twitter-slagsmål med Liberal Alliances Henrik Dahl, om hvorvidt der er store problemer med ligestilling i forskningsverdenen. Kvinderne får ikke nær så mange topstillinger i forskningsmiljøet som mænd, mente Flyvholm. Tal fra Uddannelses- og Forskningsministeriet viser dog, at kvinder har betydeligt større sandsynlighed for at få jobbet, når de søger en stilling som professor, adjunkt eller lektor. Flyvholm forsøgte at forklare sig i B.T., men havde ikke helt styr på tallene

Der er stadig langt flere mandlige professorer og topforskere. Selv om der er masser af kvalificerede kvinder i forskning. Det viser at der er en klar og systematisk mangel på ligestilling. — Eva Flyvholm (@EvaFlyvholm) October 20, 2020

10: Venstre-borgmester klapper damer i røven

Faxes borgmester, Ole Vive, der er fra partiet Venstre, leverede et skoleeksempel i at skyde forbi målskiven, da han latterliggjorde Radikale Venstres Morten Østergaard, da denne sygemeldte sig oven på balladen om krænkelserne i Radikale Venstre. Ole selv 'var af den gamle årgang', skrev han og skrev samtidig en – måske ikke helt dybfølt – undskyldning til 'alle dem, som han havde klappet i røven'. Han måtte efterfølgende beklage tweetet.