Udenrigsminister og forsvarsminister meddeler Tyrkiet, at man ikke accepterer en invasion i Syrien.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) og forsvarsminister Trine Bramsen (S) advarer kraftigt Tyrkiet imod at gå ind i det nordøstlige Syrien.

Det siger de efter et møde i Udenrigspolitisk Nævn.

- Det er vigtigt at sende den her kraftige advarsel til Tyrkiet om, at man altså ikke må gøre noget, der skader civilbefolkningen og svækker vores kamp mod Islamisk Stat i det nordøstlige Syrien. Det klare signal har vi taget op med Tyrkiet, siger Jeppe Kofod.

Umiddelbart efter at Jeppe Kofod og Trine Bramsen har udtalt sig, er meldingen fra internationale nyhedsbureauer, at Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, meddeler, at en tyrkisk hæroperation er indledt i det nordøstlige Syrien.

