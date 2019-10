Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) og forsvarsminister Trine Bramsen (S) advarede kraftigt Tyrkiet imod at gå ind i det nordøstlige Syrien.

Det sagde de efter et møde i Udenrigspolitisk Nævn onsdag eftermiddag.

»Det er vigtigt at sende den her kraftige advarsel til Tyrkiet om, at man altså ikke må gøre noget, der skader civilbefolkningen og svækker vores kamp mod Islamisk Stat i det nordøstlige Syrien. Det klare signal har vi taget op med Tyrkiet,« sagde Jeppe Kofod.

Umiddelbart efter at Jeppe Kofod og Trine Bramsen udtalte sig, skrev Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, på Twitter, at en tyrkisk hæroperation er indledt i det nordøstlige Syrien.

'Tyrkiets væbnede styrker sammen med Syriens Nationale Hær har lige indledt #OperationPeaceSpring,' skrev Erdogan på Twitter. Syriens Nationale Hær er en milits, der støttes af Tyrkiet.

Søndag meddelte præsident Donald Trump efter en telefonsamtale med Erdogan, at de amerikanske soldater trækkes væk fra området.

Men der er stor usikkerhed om, hvorvidt det sker. Jeppe Kofod sagde inden meldingen fra Erdogan, at Danmark ikke har fået meldinger fra USA om, at amerikanerne trækker sig ud.

»Der er skabt en usikkerhed, som vi skal finde ud af, hvad der er fakta i forhold til. Det har vi gjort: Jeg har sat ambassaden i gang i Washington og Ankara. De meldinger, jeg har, er, at amerikanerne bliver i Syrien,« sagde Kofod.

Danmark har allerede planlagt at sende et hold af kirurger og sygeplejere til det nordøstlige Syrien i foråret 2020.

Inden den nylige melding fra Erdogan understregede forsvarsminister Trine Bramsen, at det stadig er planen.

»Det fastholder vi, fordi vi mener at kampen mod Islamisk Stat er så vigtig. Bidraget af kirurger er selvfølgelig afhængigt af amerikansk tilstedeværelse, og vi har heller ikke fået oplysninger om ændrede planer i forhold til det,« sagde Trine Bramsen.

