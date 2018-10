Regeringen er klar med 308 millioner kroner, der blandt andet skal bruges på lønninger til afghansk politi.

København. Regeringen er klar med 308 millioner kroner over tre år til det afghanske politi og militær.

Pengene skal blandt andet bruges til lønninger til det afghanske politi, der er stærkt plaget af korruption.

Det oplyser Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

- Det er i dansk interesse, at vi fortsætter arbejdet mod et fredeligere Afghanistan.

- Derfor udmønter vi nu ekstramidler frem til 2020 til træning og andre omkostninger forbundet med politiet og militæret.

- Et fredeligere Afghanistan med mere stabilitet er en forudsætning for at imødegå migration og terrortruslen mod Vesten, Europa og Danmark, siger udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) i meddelelsen.

Udenrigsministeren er på vej hjem efter et besøg hos den afghanske præsident Ghani.

Danmark har gennem ti år støttet det afghanske politi, og indsatsen gør ifølge udenrigsministeren en forskel.

- Korruptionsbekæmpelse er et af de danske fokusområder, og her kan vi konkret se, at det med dansk medfinansiering er lykkedes at mindske korruptionen i politistyrken.

- Det betyder ikke, at politiet er fri for korruption, men det tyder på, at korruptionsbekæmpelsen bevæger sig i den rigtige retning, siger Anders Samuelsen.

En del af støtten går til det afghanske officersakademi i Kabul.

Pengene er afsat på finansloven, men det er først nu, de er blevet udmøntet.

Regeringen meldte på det seneste Nato-topmøde i juli ud, at man forlænger støtten på samme niveau frem til og med 2024.

Danmark har haft soldater i Afghanistan siden 2002. Aktuelt er der ifølge forsvarsministeriet.dk cirka 160 personer udsendt til Afghanistan.

Hovedparten af de danske soldater er stationeret i det nordlige Afghanistan samt i Kabul-området.

De beskæftiger sig især med træning og rådgivning af de afghanske sikkerhedsstyrker.

/ritzau/