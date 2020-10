Først røg Morten Østergaard. Så røg Frank Jensen. Hvem ryger så næste gang?

For 76-årige Hanna Sonsberg og 52-årige Jeanett Agerup Præst er der en del forbløffelse at spore, når de ser det ene politiske hoved efter det andet trille forbi. Hoveder, som er røget, fordi de tilsvarende arme virkede som magneter på kvinders lår, bagdele og bryster.

Begge kvinder tilhører begge generationer, hvor man generelt ser på den nye MeToo-bølge med mere kritiske øjne. De mener langt hen ad vejen, at den er gået for vidt.

»Den er blevet lidt farceagtig,« siger Hanna Sonsberg.

»Når nogen føler sig krænkede, fordi de har fået en hånd på låret, så synes jeg, det er at tage pis på alle dem, som virkelig har været udsat for krænkelser,« siger Jeanett Agerup Præst.

Begge kvinder har været på arbejdsmarkedet i årtier. Og mange ældre kvinder har levet med og indordnet sig under en helt anden kultur, forklarer Kenneth Reinicke, lektor på Roskilde Universitetscenter med ekspertise i kønsforskning.

»Det er en flydende grænse for, hvornår noget er kultur, og hvornår det bliver et overgreb. For den yngre generation bliver det meget hurtigere et overgreb,« forklarer han og fortsætter:

»De unge har en hårdere nultolerance, hvor de ældre har levet mange år, hvor den kultur har været et vilkår. Derfor har de måske vænnet sig til det. Det var bare sådan, det var« siger han.

Jeanett Agerup Præst mener, at når man sammenligner en hånd på et lår med seksuelt misbrug eller voldtægt, så »pisser man på« ofrene for de overgreb.

76-årige Hanna Sonsberg, der har været gift tre gange, forstår ikke, hvorfor alle de sager, som ofte er mange år gamle, kommer frem nu.

»Jeg har selv oplevet tilnærmelser på arbejdspladser, hvor jeg vendte mig om og stak dem en på siden af hovedet. Så var det overstået,« forklarer hun.

»Jeg havde også en chef, der altid kom gående bagfra og var meget tæt på. En dag tog jeg stilletter på og trådte et skridt tilbage, så jeg jokkede på ham. Han skreg op, og jeg sagde bare 'hov, jeg så dig slet ikke'. Så holdt han op med det,« siger hun.

Hanna Sonsbergs mand nummer tre vandt hendes hjerte på en måde, som ville udløse enten en fyreseddel eller i hvert fald en advarsel på de fleste arbejdspladser i dag.

»Han gik simpelthen direkte hen og kyssede mig. Jeg sad bare og lavede regnskaber,« forklarer Hanna Sonsberg.

Var der ikke bare en lille flirt eller noget, der gik forud?

»Ingenting. Han kyssede mig bare. Tre dage senere var vi ligesom kærester,« siger Hanna Sonsberg, der nu er enke, da hendes mand døde i 2009.

Det kunne han jo aldrig have gjort i dag?

Hanna Sonsberg frygter at mænd vil være bange for at nærme sig kvinder, når det kan koste dem karrieren.

»Nej. Men det gik jo godt dengang,« siger Hanna Sonsberg og fortsætter:

»Jeg er bange for, at mænd slet ikke tør nærme sig kvinder, når de kan se, at det kan koste dem karrieren. Hvem tør byde kvinderne op? Folk skal jo også finde sammen og blive gift og få børn og sådan noget,« siger hun.

Jeanett Agerup Præst har også oplevet krænkelser. Særligt i sin tid som sosu-assistent.

»Når man står og vasker en ældre herre forneden, så sker det da, at man lige mærker en hånd på bagdelen eller låret. Det kan altså ikke slå mig ud,« siger hun.

Hvordan håndterer du sådan en situation?

»Som regel siger jeg bare 'så så, der skal jo også være lidt tilbage til min mand', og så sker der ikke mere,« siger hun.

»Min mand er også håndværker og arbejder på værksteder, hvor der hænger nøgne damer alle mulige steder. Det rører mig altså heller ikke,« siger hun.

Jeanett Agerup Præst har i sin nære omgangskreds en person, som oplevede at blive seksuelt misbrugt som barn. Overgreb, der har givet personen ar på sjælen for livet.

»Når jeg ser, hvad det har betydet for en person, som i dag er 48 år, så bliver jeg harm over, at folk føler sig krænkede over en hånd på et lår og den slags. Jeg synes, det er groft at forsøge at ligestille de rigtige overgreb med den slags,« siger hun.

Hanna Sonsberg kan ikke sige, om det var rimeligt, at Morten Østergaard og Frank Jensen måtte forlade deres stillinger.

»Det hører jo ingen steder hjemme at tage på kvinder på den måde, men skal de gå af? Hvis det har været meget voldsomt, så kan det godt være, at det er rimeligt. Omvendt forstår jeg heller ikke, hvorfor kvinderne ikke i højere grad siger fra,« siger hun.