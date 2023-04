Lyt til artiklen

Om kun få uger rejser de 800 danske kampsoldater hjem fra Letland.

Ingen vil afløse dem på den yderste Nato-front mod Rusland, hvor de ellers blev sat ind under stor opmærksomhed for kun et år siden efter den russiske invasion af Ukraine.

Det bekræfter både den danske bataljonschef, det danske forsvarsministerium og det lettiske forsvar over for Berlingske.

»Nu har man sendt de her to hold afsted, og så skal man hjem og samle kræfter, inden man kan være klar igen,« som bataljonschef Thomas Lunau siger til mediet.

Forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen (V) var i Letland og besøge de danske tropper så sent som i januar i år. Foto: Mads Claus Rasmussen

Det danske forsvar kan simpelthen ikke stille med endnu en kampklar bataljon i øjeblikket.

Det vil »formentlig først ske engang næste år«, at danske kampsoldater er tilbage i Letland, lyder det videre fra bataljonschefen, mens det fra det danske forsvarsministerium lyder, at der »ikke er truffet beslutning om den fremadrettede tilstedeværelse i de baltiske lande«.

Og ingen andre soldater fra hverken Letland eller andre Nato-lande vil altså fylde hullet efter de 800 danske tropper.

Da det for et års tid siden blev besluttet at sende den danske bataljon til Letland, lød det ellers fra statsminister Mette Frederiksen (S):

»Vi har besluttet os for i Nato at bekræfte, hvad der er helt essentielt for hele Europas sikkerhed – nemlig at vi forsvarer hvert et hjørne af vores alliance,« sagde hun dengang:

»Den russiske aggression, vi har set i Ukraine, har betydet, at Nato har besluttet at styrke forsvaret mod øst. Ikke mindst de tre baltiske lande står i en sårbar situation.«

Nu er situationen tilsyneladende anderledes.

Militære eksperter vurderer over for Berlingske, at man i Rusland åbenlyst vil notere sig signalet om, at bataljonen ikke vil blive afløst.

De danske soldater havde base på Letlands største militærbase i byen Adazi.

For ti dage siden deltog de i en større øvelse med Letland og de øvrige Nato-lande, og det blev altså deres sidste. I denne omgang.