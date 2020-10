Når det amerikanske valgbrag for alvor lyder 3. november, ved John Hagerup Rasmussen godt, hvor han sætter sit kryds.

Den 56-årige dansker, der oprindeligt er fra Næstved, men siden 1993 har boet i Kentucky, ser nemlig frem til at kunne stemme på Donald Trump.

Mange blandt hans familie og venner hjemme i Danmark er overraskede over, at han støtter den nuværende præsident, men ifølge John Hagerup Rasmussen er der meget, som ikke bliver rapporteret rigtigt i de udenlandske medier.

Trump har skabt masser af arbejdspladser og gjort det lukrativt for udlandet at lave forretning i USA igen, fastslår John.

Foto: Privatfoto.

Personligt har han mærket skattelettelser, og før covid-19 ramte, oplevede han, at hans industri og nærområde blomstrede. Han har i mange år arbejdet med fuldblodsheste og bor i Lexington – en by, der er kendt for sine mange stutterier og hestevæddeløbsbaner.

»Når aktiemarkedet har fart på, har de, der køber fuldblodsheste, flere penge at købe for. Så Trump har sørget for, at mit arbejde er her stadigvæk. Der er også blevet bygget nye gårde, jordpriserne er gået op, og benzinpriserne er gået ned. Biden vil hæve skatterne og vil til at købe olie fra Mellemøsten igen. Det tror jeg simpelthen ikke på,« siger John med en anelse sydsjællandsk tilbage i stemmen.

Trumps sikkerhedspolitik har også gjort indtryk på dansk-amerikaneren.

Han har sørget for, at militæret har det bedste udstyr, der står klar, hvis det bliver nødvendigt. Men noget af det allervigtigste er, at han ikke har indledt nye krige.

John Hagerup Rasmussen ved godt, at Donald Trumps facon og væremåde ofte bliver kritiseret.

»Men jeg kan sgu godt lide, at han skyder fra hoften. Det er forfriskende. Da han stillede op som præsidentkandidat, lovede han, at han ville ryste systemet, og det kan du kun gøre ved at være højrøstet og anderledes end den normale systempolitiker,« siger John, der arbejdede som landmand i Danmark, inden han som 28-årig flyttede til USA.

At det er blevet rapporteret, at Trump i nogle år kun har betalt 750 kroner i indkomstskat, rykker ikke ved John Hagerup Rasmussens stemme.

»Som enhver succesfuld businessmand ruller de penge, han tjener, selvfølgelig tilbage i forretningen. Det har jeg overhovedet ikke noget problem med. Sådan er reglerne jo. Hvis du vil ændre reglerne, må du stemme på nogen, der vil ændre de regler,« siger han.

Med forældre, der var aktive for de lokale konservative hjemme i Næstved, har politik altid fyldt meget i John Hagerup Rasmussens liv, men eftersom han først har fået amerikansk statsborgerskab for tre år siden, er det første gang, han kan afgive sin stemme ved et præsidentvalg.

»Jeg er udmærket klar over, at Trump og jeg lever vidt forskelligt, og det er ikke, fordi jeg har lyst til at invitere ham hjem til kaffe og være hans bedste ven. Jeg vil bare gerne have en præsident, der kan rydde op og få ting til at ske. En, der sikrer, at amerikanerne og de lovlige immigranter, der kommer til landet, har den bedste mulighed for at opnå den amerikanske drøm, som jeg selv har opnået ved at flytte herover. Det er Trump i mine øjne den bedste til.«

John Hagerup Rasmussen har svært ved at se, at der er tæt løb mellem de to præsidentkandidater.

»Jeg mener… Kig på Joe Biden. Come on, man. Var det virkelig den bedste, de kunne finde? Som demokrat ville jeg fandeme være skuffet,« siger han.

Selv om linjerne er trukket hårdt op blandt mange amerikanere, afholder hans egne overbevisninger ham bestemt ikke fra at være i selskab med politiske modstandere.

»Forleden havde vi nogle andre danskere til middag og drak da både bajere og snaps og hyggede os gevaldigt. Og vi er ikke enige om noget som helst,« griner den danske hestemand.

»Hvis nogen har problemer med, hvad jeg synes, og hvem jeg stemmer på, så dem om det. Vi skal alle sammen have lov til at være her.«

De kommende dage kan du møde John Hagerup Andersen her i spalterne, hvor han giver sin mening om det amerikanske valg til kende.