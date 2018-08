22 danske it- og kommunikationsspecialister fra Forsvaret skal til Irak som del af ny Nato-træningsmission.

København. Islamisk Stat (IS) er fysisk slået tilbage. Nu handler det om at holde den militante bevægelse nede.

Derfor udsendes 22 danske it- og kommunikationsspecialister til Irak. Her skal danskerne hjælpe med at opbygge Natos kommunikation i landet.

Regeringen har fået opbakning til udsendelsen fredag i Det Udenrigspolitiske Nævn.

Her var regeringen repræsenteret ved forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) og udenrigsminister Anders Samuelsen (LA).

- Det er en videreførelse af de seneste års markante danske indsats i kampen mod Isil (andet ord for IS, red.), siger Samuelsen i en pressemeddelelse.

- Isil i Irak er fysisk nedkæmpet. Og det er afgørende, at de ikke får mulighed for at vende tilbage.

- Nu handler det om at opbygge de irakiske sikkerhedsstyrker, så de på sigt selv kan varetage sikkerheden i deres eget land. Natos træningsmission er et vigtigt bidrag til det, siger Samuelsen.

Under Nato-topmødet i juli blev det besluttet at etablere den nye mission. Den har til formål at supplere og understøtte den internationale koalitions træning af de irakiske sikkerhedsstyrker.

Nato har i den forbindelse anmodet dansk hjælp til etableringen af kommunikationslinjer mellem Natos kommende faciliteter i Irak og til Natos hovedkvarterer i Europa.

Det danske bidrag skal udsendes i en periode på cirka fire måneder. Begyndende fra slutningen af denne måned.

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen betegner det som et vigtigt bidrag i kampen mod IS.

- Vi skal gøre, hvad vi kan for at opbygge den irakiske sikkerhedssektor, så presset på den islamistiske terrororganisation Isil kan fastholdes.

- Natos træningsmission i Irak bliver helt central i dette opbygningsarbejde.

- Derfor er det vigtigt, at vi bidrager til Natos træningsmission med både personel og til den bagvedliggende og helt essentielle logistik, siger han.

I øjeblikket har Danmark blandt andet udsendt et kapacitetsopbygningsbidrag på op til cirka 180 personer og et radarbidrag.

Tidligere har Danmark udsendt kampfly i tilsammen 18 måneder og specialstyrker.

/ritzau/